美晶片供應商施壓華府 要求放寬華為禁令

2019-06-17 14:10 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 季晶晶 ／路透17日電



華為的美國晶片供應商促請政府放寬對華為的禁售令。圖為泰國移動博覽會上的華為攤位。 路透 分享 facebook

知情人士表示，中國電信巨擘華為的美國晶片供應商，包括高通和英特爾在內，正悄悄施壓美國政府，要求放寬銷售禁令，即使華為自己避免進行傳統的政府遊說工作。

消息來源之一說，英特爾與賽靈思（Xilinx）高階主管5月底出席一場與美國商務部的會議，討論對華為被列入黑名單的反應。另有四位消息人士表示，高通也為此事施壓商務部。

美國以國安為由，下令美企未獲特殊許可，不得供貨給華為。

但晶片供應商主張，華為銷售智慧手機和電腦伺服器的部門，使用共通零件，不太可能像5G網路設備有同等級的安全疑慮：「這不是為了幫助華為，而是避免傷害到美國公司。」

華為2018年全球採購金額高達700億美元，約有110億美元流向高通、英特爾和美光。

根據一名消息人士透露，高通希望能持續供應晶片給華為的一般裝置，例如電話和智慧手機。

美國半導體行業協會（SIA）全球政策副總裁古德里奇（Jimmy Goodrich）說：「對與國安無關的技術，似乎不該納人此次禁令的範疇。我們已向政府傳達此一觀點。」

華為公關副總裁威廉森在墨西哥受訪表示，該公司並沒有特別要求任何人代表華為出面進行遊說。

他說：「他們這樣做是出於自身考量，因為對他們之中大部分而言，華為是主要客戶之一。」他並補充說，晶片商知道斷供華為可能有「災難性」後果。

華為甚至在禁令發布前就已縮減遊說工作。華府辦公室去年裁員5名員工，包括外部事務副總裁，並削減遊說支出。華為正準備訴諸法律戰，2月曾砸錢在全美主要報紙刊登全版廣告反擊美國政府的指控。

中國觀察家說，美國供應商希望能解決問題，他們並不想被指摘協助遭控罪的間諜、小偷和違反制裁禁令者，但擔心失去客戶，將他們趕到別處找供應商。