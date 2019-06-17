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美企請願：除了中國貨 根本無美國貨可買

2019-06-17 14:14聯合晚報 編譯季晶晶／綜合報導

美國Atlas PyroVision煙火公司業主裴爾基（左）致函川普政府請願，反...
美國Atlas PyroVision煙火公司業主裴爾基（左）致函川普政府請願，反對加徵中國商品關稅。 圖／翻攝裴爾基臉書
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美國新罕布夏州煙火爆竹業者裴爾基與其他數千商家聯合向川普政府請願，要求放棄對額外3000億美元中國輸美商品加徵25%關稅。他們說，有些時候根本沒有買美國貨的選擇。

華爾街日報報導，裴爾基在全球各地搜尋爆竹煙火供應商，希望能找到品質等同於購自中國大陸的貨源，卻一無所獲。他說：「如果我可以說，『我的煙花要向美國公司買』，那會很棒，但這樣的公司並不存在。」

美國貿易代表署17日起將就課徵新關稅舉行公聽會，他們已收到如潮水般湧來的請願信，其中包括裴爾基的公司Atlas PyroVision，解釋除了中國之外幾無其他進貨選擇。

美國可能受到新關稅衝擊的品項包括273種貨品，例如消費者煙花爆竹、釣魚捲線器和電毯，這些商品進口自中國的比率超過90%。

供貨給沃爾瑪（Walmart）和柯爾百貨（Kohl’s）的窗簾進口商S. Lichtenbergci公司董事長戈德斯坦說，該公司美國廠自2007年就不再給窗簾縫折邊或生產穿桿窗簾，也無意重啟此一業務。他表示：「我甚至不知道能否找得到裁縫，或該支付什麼樣的待遇。」

戈德斯坦補充說，該公司以前採購的美國紡織廠和印染廠早已全都不存在。

嬰兒安全門欄和嬰兒床圍欄的製造商Regalo國際公司人員表示，他們在政府官員18個月前威脅課徵關稅時，就嘗試到墨西哥和其他地區尋找新的合作夥伴，但無功而返。

裴爾基的Atlas PyroVision以前也自行生產煙火，但因成本高漲，被迫關掉工廠，現在幾乎全部仰賴中國進口。

根據美國人口普查局（Census Bureau），美國各種秀場使用的表演型煙火約86%自中國進口。

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