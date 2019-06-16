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受貿易戰打擊 中國尋求印、俄相助

2019-06-16 15:35台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

習近平在貿易戰受挫下，希望找印度、俄國做為盟友。（Photo by 克里姆林宮）
習近平在貿易戰受挫下，希望找印度、俄國做為盟友。（Photo by 克里姆林宮）
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中國受貿易戰打擊，積極找盟友幫忙。為突破美國的貿易封鎖，中國國家主席習近平在近日召開的上海合作會議中積極與俄國總統普丁和印度總理莫迪合作，俄國也將採買華為的5G設備，並承諾加強與中國在合作組織的合作；此外，近年來中國也在印度總理莫迪鼓勵下，增加對印投資與5G電信設備輸出。

根據美國《CNN》報導，習近平今年出席上海合作組織的高峰會時，態度不如以往強勢，由於中國透過「一帶一路」政策對許多財政狀況不好的國家進行援助，原本中國希望可以達成舒緩產能過剩、促進他國經濟發展的「雙贏」，不過近來「一帶一路」反而造成這些國家陷入債務陷阱，引發當地不滿，因此習需要再做調整。

在一帶一路受挫，貿易戰受到抵制下，習近平需要尋求盟友幫助。由於俄國近來也跟美國處不好，尤其是資安跟S-400飛彈系統等問題，讓普丁早就開始跟中國合作。不過讓人比較料想不到的是印度，由於印度之前跟中國邊境問題曾鬧很大，但《CNN》也分析，在邊境問題後，中、印的關係有逐漸好轉。

上海合作組織的主要國家分佈在中亞地區，因此俄國、印度都是重要的安全夥伴，另外中國也想將自己的5G技術外輸到其他國家，俄國境內電信商MTS首先就跟華為簽訂5G發展的協議，希望明年就可以展開網路架設的工作；中國也將許多智慧型手機的生產工廠轉移到印度，現已成為印度最大的貿易夥伴。

不過《南華早報》也提到，中國有許多人還記得俄國2戰前對中國領土的侵占，而且川普常常對普丁示好，這會是中、俄之間需要面對的矛盾。另外，印、中雙邊貿易額只有840億美金，美、中兩國貿易額為6000億美金，利用印度做為貿易戰避險短期內效果仍有限，後續中國要如何突破美國封鎖仍值得觀察。【更多精采內容，詳見

印度習近平一帶一路貿易戰
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