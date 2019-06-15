「付稅承擔的…不是中國」 貿戰太傷 600美企上書川普

2019-06-15 15:37 世界日報 中國新聞組／北京15日電



美中貿易戰似無終戰跡象，包括沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）在內的美國六百多家企業13日發出聯名信函，促請美國總統川普解決與中國貿易爭端，並表示關稅戰傷及美國企業與消費者。

路透報導，美國代表農業、製造業、零售業與科技業的150多個產業組織，成立「關稅傷害心臟地帶」的全美運動。這個組織發起寫信給川普政府的活動，這封聯名信是眾多送出的信件中最新的一件。白宮對此未立即回應。

報導指出，在美中貿易緊張升溫之際，及川普與中國國家主席習近平可能將於28至29日在日本大阪20國集團（G20）峰會會面之前，這封美企聯名信引發外界關注。

這封信函指出，「我們對以牙還牙地逐步擴大加徵關稅持續感到憂慮。」「廣泛地加徵關稅非改變中國不公平貿易行為的有效工具。（這些）關稅直接由美國企業付稅承擔…不是中國。」

美國最大民營雇主和世界最大零售業者沃爾瑪已表示，加徵關稅將提升美國消費大眾的購買價格。

信函引用國際顧問機構「貿易夥伴關係」（Trade Partnership）的評估指出，對3000億美元進口貨加徵百分之25關稅，會削減200多萬個美國工作機會。信函還指出，「貿易戰惡化不符國家最佳利益，將導致雙輸局面。」

實際上，國際貨幣基金組織（IMF）日前就發表報告稱，中美貿易戰關稅上升造成的成本幾乎全部由美國進口商承擔。其中，洗衣機等一些產品加徵關稅已轉嫁給美國消費者，其餘商品則由進口商通過降低利潤率吸收，若關稅進一步提高可能會同樣地轉嫁至消費者。