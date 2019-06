不可靠實體清單 中國近日公布

2019-06-14 16:27 世界日報 記者 世界日報 記者 戴瑞芬 /北京14日電



G20大阪峰會還有兩周登場,川習會能否化解中美貿易僵局?商務部新聞發言人高峰仍未證實中美元首是否會晤,但箭指美國企業的「不可靠實體清單」,近日就會發布具體措施。

商務部13日舉行例行新聞發布會,儘管美國總統川普放話威脅, G20大阪峰會若無川習會,將立即對華加徵新關稅。但高峰表示,對於中美經貿談判沒有新的資訊可以提供。

高峰指出,中美下一步磋商,中方立場是合作是有原則的,談判是有底線的,中方在重大原則上絕不會讓步。

談判至今已陷入僵局,美方稱,中國修改協議草案的要求是美中經貿談判破裂的直接原因,高峰表示,在談判中,談判桌上的一切都是Nothing is agreed until everything is agreed(只有所有事都達成一致才能通過)。

他反指,美方在談判中出爾反爾、不講誠信,單方面升級貿易摩擦,導致談判嚴重受挫。高峰表示,若美方想通過單邊主義極限施壓迫使中方屈服,是絕對不會成功的。

針對「不可靠實體清單」近日就將公布,高峰說,外企做到三個「遵守」,就完全不必擔心。

高峰指出,任何外國企業只要遵守中國的法律法規、遵守市場規則、遵守契約精神就完全不必擔心。