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阿翔老婆原諒腥夫？！「她」指Grace開出唯一條件

不可靠實體清單 中國近日公布

2019-06-14 16:27世界日報 記者戴瑞芬／北京14日電

G20大阪峰會還有兩周登場，川習會能否化解中美貿易僵局？商務部新聞發言人高峰仍未證實中美元首是否會晤，但箭指美國企業的「不可靠實體清單」，近日就會發布具體措施。

商務部13日舉行例行新聞發布會，儘管美國總統川普放話威脅， G20大阪峰會若無川習會，將立即對華加徵新關稅。但高峰表示，對於中美經貿談判沒有新的資訊可以提供。

高峰指出，中美下一步磋商，中方立場是合作是有原則的，談判是有底線的，中方在重大原則上絕不會讓步。

談判至今已陷入僵局，美方稱，中國修改協議草案的要求是美中經貿談判破裂的直接原因，高峰表示，在談判中，談判桌上的一切都是Nothing is agreed until everything is agreed（只有所有事都達成一致才能通過）。

他反指，美方在談判中出爾反爾、不講誠信，單方面升級貿易摩擦，導致談判嚴重受挫。高峰表示，若美方想通過單邊主義極限施壓迫使中方屈服，是絕對不會成功的。

針對「不可靠實體清單」近日就將公布，高峰說，外企做到三個「遵守」，就完全不必擔心。

高峰指出，任何外國企業只要遵守中國的法律法規、遵守市場規則、遵守契約精神就完全不必擔心。

G20大阪

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