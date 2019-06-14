中美貿易戰下 劉鶴坦言：中國經濟確實面臨外部壓力

2019-06-14 13:14 世界日報 特派記者 世界日報 特派記者 林則宏 ／上海14日電



中國副總理劉鶴在談及當前中國宏觀經濟情勢時坦言「確實有一些外部壓力」。世界日報記者／林則宏攝影 分享 facebook

肩負中國與美國展開經貿談判重任的中國副總理劉鶴，13日在「第11屆陸家嘴論壇（2019）」上，在談及當前中國宏觀經濟情勢時坦言，「確實有一些外部壓力，但這恰是中國經濟轉型所必然經歷的考驗，外部壓力有助於提升創新和自主發展能力，加快改革開放的步伐，更好地實現高品質發展。」

他並強調，中國宏觀經濟空間大，減稅降費正在發揮作用，政策工具準備充足，有充分的能力應對各類風險挑戰。

劉鶴表示，許多專家很重視當月經濟數據的變化，但更重要的是需要採取長期結構的分析方法。「我們看到巨大的市場潛力正在拉動中國經濟不斷長期向好，所以不管暫時出現什麼情況，（中國經濟）長期向好的趨勢不會改變。」

劉鶴強調，中國經濟結構已經從外需導向逐步轉向國內驅動，國內市場正在成為全球市場的主要組成部分，強大的市場將不斷推動經濟的持續增長。目前增長、就業等主要宏觀指標均處於合理空間，中國經濟再平衡已經取得全面的進展。

他指出，目前中國城市化率繼續提升，消費對經濟增長貢獻率達到76%；新經濟迅速發展，傳統製造業正在加快改造；服務業對經濟增長貢獻率超過60%。

在宏觀經濟面臨壓力的背景下，劉鶴表示，要加大金融對經濟高質量發展的支援。主要包括供給體系、需求體系和金融體系三個關聯的方面，共同構成開放而非封閉的三角系統，在相互支撐的過程中推動中國經濟保持平穩發展。

劉鶴提出，首先，供給體系需要不斷優化。要堅持深化「供給側結構改革」的主線，強化公平的市場競爭環境，加快新舊動能的轉換，增強科技創新在經濟發展中的作用，增強企業家在創新中的引領作用，全面提升人力資本質量，同時保持國際分工形成的產業鏈的完整性。

其次，需求體系需要持續升級。目前中國人均GDP正在跨越1萬美元(約6.9萬人民幣)的關口，龐大的中等收入群體正在形成，參照世界銀行的標準，中國中等收入群體大約有4億人。「可以說目前中國已經成為全球最大的成長性市場，對全世界企業發展提供著巨大的機會」。

第三，金融體系需要更加適配高質量發展。中國正在加快推動金融供給側改革，大力發展直接金融，同時調整現存間接融資結構，從而提高金融體系的適應性、競爭力和普惠性。

劉鶴指出，下一階段中國金融工作將聚焦在五大方面：

一、回歸本源堅定服務實體經濟，加快提升金融服務能力，聚焦中西部企業和科創企業的需要，提高直接融資的比重，緩解小微企業融資難融資貴的問題；

二、打好防範化解金融風險的攻堅戰，把握好穩增長、調結構、防風險的關係，控制好處理風險的力度和節奏。在精準「拆彈」過程中，要堅決阻斷風險跨市場跨區域的擴散和傳染。

三、堅定實施好宏觀調控。目前金融機構要注意防治順周期的心理。金融管理部門要加大逆周期調整力度，保持流動性的合理充裕：

四、強化金融基礎設施建設；

五、進一步加快改革開放，尤其在市場准入、平等競爭和保護產權等方面加快改革。