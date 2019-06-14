中美貿戰擴大到科技戰 只花220天 上海科創板開板

2019-06-14 13:12 世界日報 特派記者 世界日報 特派記者 林則宏 ／上海14日電



第11屆陸家嘴論壇上，由中國證監會主席易會滿宣布正式開板。世界日報記者／林則宏攝影 分享 facebook

有「中國那斯達克」稱號的上海科創板，籌辦僅220天後，在第11屆陸家嘴論壇上，由中國證監會主席易會滿宣布正式開板。在中美貿易戰擴大到科技戰之際，此一舉措被外界視為北京欲藉此舉推動相關科技產業，戰略意義明顯。

上海證券交易所理事長黃紅元表示，預計兩個月內，首批科創板企業就會上市交易。中國國務院副總理劉鶴提出，要以科創板帶動中國資本市場改革，培育更多科技創新企業助力中國經濟轉型升級。

相較於當年深圳創業板籌備長達十年、中小企業板的設立亦費時五年，科創板僅用了220天時間就火速開板，這也被認為這是為應對美國發動的科技戰，北京當局有意透過資本市場加大扶持高新技術產業和戰略性新興產業發展。

上海證交所並宣布科創板的英文名稱SSE STAR MARKET。SSE為上海證券交易所簡稱，STAR是在Sci-Tech Innovation Board中選取四個英文字母組成，上交所解釋，STAR一詞本身有「星星、明星、主演」之意，寓意未來科創板如一顆冉冉升起的新星。

科創板是中國國家主席習近平去年11月5日在首屆中國國際進口博覽會上宣布設立的。易會滿13日在第11屆陸家嘴論壇開幕式上，當著400多名中外金融業界與會者面前，在劉鶴、上海市委書記李強、上海市長應勇共同見證，出乎眾人意料之外，宣布科創板正式開板。

截至本月13日，上海證券交易所已受理122家企業科創板掛牌申請，加入13日晚間公布的3家，已有九家通過上市審議。市場預期，首批在科創板上市的企業數量約為30家。

科創板將重點支持新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保，及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業發展。

易會滿指出，設立科創板並試點註冊制，是深化中國資本市場改革的基礎性的制度安排，是供給側結構性改革促進科技與資本、引領科技發展的重大舉措。

另外，針對以急行軍速度成立的上海科創板，易會滿指出，科創板可能會遇到各種困難和挑戰。他特別示警，尤其是在上市初期，必須關注可能出現股價偏高、短期炒作、科創企業本身不確定性大等風險。