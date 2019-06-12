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貿易停戰？ 川普挑明：中方須同意「四、五個要點」

2019-06-12 23:52聯合報 編譯陳韻涵／綜合報導

美國總統川普十一日公開評論美中貿易戰議題時表示，除非中國再次同意「四、五個要點」...
美國總統川普十一日公開評論美中貿易戰議題時表示，除非中國再次同意「四、五個要點」，否則他沒有興趣推進協商進程。 （歐新社）
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美國總統川普十一日公開評論美中貿易戰議題時表示，是他決定暫緩與中國達成協議，除非中國再次同意「四、五個要點」，否則他沒有興趣推進協商進程，但川普未具體說明要點為何。

此外，美國商務部長羅斯十一日表示，月底在日本大阪舉行的二十國集團（Ｇ20峰會，可能促成與中國的貿易談判獲得進展，但不是達成「最後協議」的場合。白宮經濟顧問庫德洛也表示，美中沒有貿易協議，美國經濟照樣成長百分之三，且會持續強勁成長。

川普十一日赴愛阿華州前在白宮說：「中國是個主要的競爭對手，現在中國非常想要達成貿易協議。現在是我暫緩磋商，我們不是與中國達成很棒的協議，就是完全不達成協議。」

川普重申，他期待月底與習近平在Ｇ20高峰會舉行會談，但中方迄未做出回應。

將於六月下旬登場的Ｇ20，是川普和大陸國家主席習近平阻止世界兩大經濟體衝突的最終機會之一。

去年川普與習近平在阿根廷Ｇ20的會談中，達成貿易戰停火九十天協議，為更多談判開闢空間。但這些努力宣告失敗，美中貿易緊張情勢在五月急遽升高，川普政府譴責中國在數月的貿易磋商後，反悔要做出結構性改變的承諾。

華府尋求中國結構性的改變，不僅想遏止中國國營企業的補貼，還要替美國企業在中國開拓更廣大的市場。

川普十一日說：「我們本來已與中國談好了協議，結果中方反悔；他們說，他們不同意其中的四、五個要點，但是我們已談妥了，除非他們回到原先談妥的協議，否則我沒興趣。」

川普並未說明四、五要點為何，但中國已否認毀約，並稱在簽署協議前，談判雙方交換意見是正常的。

川普已對二千億美元的中國商品加徵百分之二十五關稅，且威脅若未能達成協議將再對三千億美元商品加徵百分之二十五或更高的關稅，中國則對六百億美元的美國商品加徵報復性關稅。

川普屢次重申中國希望達成貿易協定，並強調關稅會帶給美國數十億美元的收益。

川普說：「中國非常想要一項協議，他們被關稅傷得很重，因為企業不能承擔關稅，他們正在離開中國。」

庫德洛十一日接受財經新聞ＣＮＢＣ訪問時說，「美國經濟非常強勁，我認為我們情況良好，今年可以維持百分之三成長。」

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