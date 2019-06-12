對戰美國敗在專業不足？ 中國派談判老將出馬

2019-06-12 17:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合11日電



貿易談判老將俞建華（圖中）。 新華社 分享 facebook

中國在4月底與美國貿易談判破局前兩周，悄悄將距離退休不久的28年貿易談判老將俞建華從歐洲調回北京， 二次回鍋擔任商務部副部長及國際貿易談判副代表，並加入對美貿易談判陣容；此舉顯示，中方終於體認到在貿易談判隊伍的專業背景不足，需要強化陣容以打破當前雙方談判僵局。

「紐約時報」引述兩國貿易談判人士的說法報導，中國談判團隊缺乏在重要貿易主題的經驗，先前以國務院副總理劉鶴為首的談判隊伍大多是金融政策專家及經濟學家；反觀美方團隊大多是貿易律師，美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)更早從1970年代開始，就在政府部門及民間機構從事貿易相關工作。

根據知情人士說法，把俞建華調來投入對美談判，需要國家主席習近平同意。

對此俞建華及中國商務部都拒絕回應；美國4月底退出與中方貿易談判，是否就是因為中方談判團隊缺乏貿易政策的經驗，目前不得而知。

俞建華有豐富的國際貿易談判經驗，2013年5月曾出任中國商務部國際貿易談判副代表；2013年10月他出任中國駐世界貿易組織（WTO）代表暨特命全權大使，代表中國政府處理對外貿易談判、處理貿易糾紛等。

2017年2月，俞建華首次回鍋商務部，擔任副部長兼國際貿易談判副代表，一年後接任中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團的特命全權大使。

曾任美國貿易代表署（USTR）駐北京最高官員五年的郭嘉明（James Green）說：「他是美國交過手的中國貿易官員中，最了解貿易議題的其中一位。他才派駐日內瓦一年就被調回來，顯示北京高層缺少能夠信賴的資深貿易官員。」

報導提到，俞建華似乎並未公開參與對美談判，但他可能在幕後有更大影響力。

北京研究機構「中國與全球化中心」理事長王輝耀說：「他的名聲很好，非常熟悉國際事務，我想他可以對許多集體意見貢獻許多個人建議。」