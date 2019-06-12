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川習會能解決美中摩擦？ 波頓潑冷水：別抱太高期望

2019-06-12 17:54世界日報 編譯陳韻涵／綜合11日電

G20川普（圖右）和習近平（圖左）可能共進晚餐。 美聯社
G20川普（圖右）和習近平（圖左）可能共進晚餐。 美聯社
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川普總統與中國國家主席習近平可能在20國峰會（G20）共進晚餐，但北京與華府當局都未發布正式消息；白宮國安顧問波頓（John Bolton）說，不要對大阪峰會能解決美中貿易摩擦抱太高期望；商務部長羅斯（Wilbur Ross）則說，即使川習會達成協議，也不是決定性協議。

南華早報（SCMP）英文網報導，川習上次會晤是去年12月1日在阿根廷G20峰會，雙方同意貿易戰停火，而美中貿易代表上次會晤則是5月10日，美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）在華府會見中國國務院副總理劉鶴。

川普多次表示，他將在28、29日於日本大阪舉行的G20峰會上與習近平磋商貿易問題，讓外界高度期待川習會再度登場。

「如果（習近平）不去，我會很意外，我認為他會去，我沒聽說他不去。」川普說，「我們預料會面，見面很好，如果沒有也行；從我們的觀點來看，最棒的協議是6000億元的25%關稅。」

川普曾說，若習近平拒絕在大阪會面，將對目前未課稅的3000億元中國商品課徵關稅。

消息人士透露，川習大阪會晤將是正式晚宴，而非握手交談，「大抵會像去年12月在阿根廷的情況。」

北京當局尚未正式證實大阪G20峰會的任何場邊計畫或細節；華府也未發布任何正式會議的訊息，惟川普表示，「期待」會面。

川習會若成行，結果可望在29日宣布，這將會決定世界兩大經濟體是否緩和緊張情勢並重啟磋商，或美國將再對3000億元的中國商品加徵關稅。

波頓11日在華爾街日報（WSJ）主辦的首席財務官網路會議上表示，雖然貿易問題會主導川普與習近平會談，但不要對大阪會晤解決美中貿易問題抱太大希望。

羅斯則說，美中領袖不會敲定任何終結貿易戰的「決定性協議」，頂多就是「向前邁進的一種同意」，「G20不是任何人能達成一項決定性協議之處，貿易協定會有數千頁。」

G20峰會大阪川普貿易戰美中關係
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