貿易戰必打稀土牌？中國3部委實勘7省礦區

2019-06-12 15:15 世界日報 記者 世界日報 記者 羅印冲 ／北京12日電



有媒體報導，中國針對七個省區的稀土資源展開調查，營造中國將祭「稀土牌」抗及貿易戰的氛圍。美聯社 分享 facebook

正當外界揣測，中國當局可能以縮減對美國的稀土出口作為貿易戰武器，中國媒體11日披露，中國國家發改委、工信部、自然資源部等相關官員，分赴七個省區的稀土資源展開調查，營造中國將祭「稀土牌」抗擊貿易戰的氛圍。報導還形容，調研稀土等戰略性礦產資源情況「力度空前」。

本報系聯合報引述中國證券報報導，國家發改委近日下發「關於開展稀土等戰略性礦產資源情況調研的通知」，自6月10日起，由國家發改委、工信部、自然資源部相關司局負責人分別帶隊，赴內蒙古、江西、福建、湖南、廣東、廣西、四川省（區）開展調研。

據上述「通知」顯示，這次調研內容包括：一，各省（區）稀土及其他戰略性礦產資源的上中下游總體情況及行業運行情況。

二，對全中國稀土等戰略性礦產資源相關發展的意見建議，包括產業組織結構優化、產業布局調整、國際貿易、國內外合作、行業監管及配套政策措施等。

三，對提高中國稀土等戰略性礦產資源保障能力，進一步發揮稀土及其他資源戰略價值作用的思考和意見建議。

調研方式採實地調研、召開座談會等多種形式開展。調研分三組，第一組由國家發改委帶隊，赴江西、福建和廣東開展調研；第二組由工信部帶隊，赴湖南、廣西、四川開展調研；第三組由自然資源部帶隊，赴內蒙古開展調研。

「通知」還要求各省（區）按上述調研內容，提前準備書面材料。對資源保護、開發、應用方面存在的主要問題，提供具體數據和案例。如本省（區）有相關資源、產業發展規畫的，一併提供。針對這次調研行動，報導引述業內人士認為，此舉超出前幾年所有調研行動，屬特急專辦，且由發改委直接主導，力度大於前期所有行動。

業內人士說，此次行動必將嚴厲打擊黑色產業鏈發展，或導致稀土產量下降。這次調研走向市場，深度了解行業情況及行業根本問題，為後期具體政策實施進行詳細調研。

在中國可能祭出「稀土牌」應對貿易戰之際，中國稀土相關產業股票再掀漲停潮。10日稀土永磁板塊大漲7%，板塊指數創近期新高。五礦稀土、金力永磁、寧波韻升等13檔稀土永磁股漲停。