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川普進逼…習近平去不去G20 都面臨風險

2019-06-12 14:12聯合晚報 編譯徐榆涵／綜合報導

在川普放話威脅下，大陸國家主席習近平是否會在G20峰會上與川普會談，迄今未回應。...
在川普放話威脅下，大陸國家主席習近平是否會在G20峰會上與川普會談，迄今未回應。 路透
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美國總統川普近日對中國大陸主席習近平下最後通牒，表示若習近平不參加本月底的日本G20峰會，美國將立刻對中國3000億美元商品加徵關稅。彭博資訊分析，美中貿易戰是習近平上任來最棘手的事，他月底去不去與川普會談，對習近平的政治前途造成深遠影響。

慣性不肯提供峰會細節的中國外交部11日拒絕證實，習近平是否會與川普在G20峰會上見面。川普步步進逼的邊緣政策使中國近幾十年來最強大的領導人---習近平處在六年任期內最艱難的時刻。習近平若拒絕參加峰會，他必須接受川普可能將貿易戰延長到整個2020年總統大選年，中國將為此付出經濟成本。

然而，習近平也有理由不見川普。中國一再表示不會被美方欺壓或被迫進行談判，因此在川普下達最後通牒後，習近平若赴約，將讓川普占了便宜。

北京大學副教授張健表示，「無論川普和習近平見面與否，沒有一種可能的情況會對習近平或（中國）長期經濟有利。沒有半個選項能滿足中國經濟需求或是習近平的政治盤算」。

將於六月下旬登場的G20峰會，是川普和習近平阻止世界兩大經濟體日益惡化的衝突的最終機會之一，中美間除了增加彼此關稅，美國已將中國電信巨擘華為列入黑名單，並威脅中國其他的科技企業，而中國也正擬定一份可能面臨限制的不可靠實體名單。

去年川普與習近平在阿根廷G20峰會的會談中，達成貿易戰停火90天的協議，為更多談判開闢空間。但這些努力於上月破功，川普指責中國違反協議部分內容，因此以提高關稅反擊，並對華為採取更強硬措施。

習近平會見川普的主要論點為防止更大的經濟損失。中國5月進口量下滑，凸顯國內經濟疲軟可能影響全球經濟增長。根據彭博資訊經濟學數據推算，若美中相互加徵25%關稅，中國2021年經濟成長率下降近1%。

中國人民大學重陽金融研究院副研究員王鵬表示，對中國來說，最好的方法是不要回應川普的話，然後等幾天後直接宣布習近平將出席G20峰會。「會見川普對每個人都有風險，但習近平能管理和控制這種風險」。

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