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G20川習共進晚餐？中不證實

2019-06-11 23:53聯合報 編譯季晶晶、華盛頓記者張加／綜合報導

美國總統川普（右）和中國國家主席習近平（左）去年十二月在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行...
美國總統川普（右）和中國國家主席習近平（左）去年十二月在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行高峰會。兩人六月底可能在日本大阪舉行類似的面對面協商。（路透）
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美國總統川普十日表示，相信中國大陸國家主席習近平將會出席廿國集團（G20）在日本大阪舉行的峰會，也安排雙方會談。南華早報引述消息人士報導，川普本月底和習近平在大阪的會晤，可能安排共進晚餐，舉行正式的面對面協商。

消息人士表示，這場川習大阪會「大致會重演去年十二月阿根廷峰會的場景」。

G20領袖峰會將在本月廿八、廿九日舉行，對於在場邊舉行的川習會，北京方面尚未正式確認任何計畫或細節。中國大陸外交部發言人耿爽十日在記者會表示，已注意到美方多次公開表示，期待安排中美元首在G20大阪峰會期間舉行會晤，若有這方面的具體消息，中方會及時發布。記者十一日再度追問此事，耿爽將十日的答覆又講了一次。

美方也還沒有發布有關會面形式的訊息，雖然川普曾表示他「期待」面對面會商。

很可能在廿九日舉行的川習會，將決定全球兩大經濟體之間的緊張關係能否放緩，雙方是否重啟貿易談判。不過，美國商務部長羅斯十一日試圖降低各界對大阪川習會的期望，他說，在G20，雙方「至多就是對往後的行動步驟達成某種協議，但當然不會是最終協議」。

川普十日告訴美國ＣＮＢＣ新聞網，他相信中國會願意和美國達成協議，「因為他們必須這樣做」。川普說，中國因為企業紛紛遷廠到其他國家以避免美國關稅，變得「很慘」。

中方拒絕證實習近平是否在G20和川普會談，川普說，若習近平不在峰會上與他會面，他將加碼對價值三千億美元的中國輸美產品加徵關稅。

川普說：「如果他不去我會很意外。我認為他會去，我還沒聽說他不去。我們可望碰面。如果見了面，很好，如果不，也很好。你瞧，從我們的觀點來看，我們能取得的最好協議是對六千億美元商品課百分之廿五的稅。」

此外，川普再批聯準會升息太快，不像中國大陸央行聽習近平指示。川普說，中方一直進行貨幣貶值，讓他們取得巨大競爭優勢，美國卻沒有這項優勢，因為美國有個不降息的聯準會，川普甚至說，「聯準會對我們非常、非常具破壞力」。

川普十日下午在白宮南草坪短暫回應媒體提問，記者問川普，若習近平不出席G20，他是否感到受辱？川普表示，不會感到受辱，他與習近平關係很好，他認為習近平會出席，雙方也安排談話及會面，相信將發生有趣的事，大家拭目以待。

川普習近平G20川習會貿易戰

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