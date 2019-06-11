美對中逆差減少 關稅戰奏效 ? 專家：未必如此

2019-06-11 15:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合10日電



專家：美對中貿易逆差今年首季減 不等於川普對中政策成功 美聯社 分享 facebook

川普總統10日聲稱，今年第一季美國對中國貿易逆差減少，是因為他的關稅方案奏效。對此市場專家指出，實情遠比川普所說的複雜，而且數據如此不代表川普對中國的財經政策成功。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，商務部6日公布最新統計，上季對中國貿易逆差年減22%至808億美元。商務部長羅斯(Wilbur Ross)還在7日推文說，這22%降幅「顯示川普總統的貿易政策讓美國的工作人口，有機會對抗中國的侵略性政策」。

但熟悉國際貿易的經濟學家指出，川普政府把重點搞錯了。若同樣根據商務部的6日公告，今年4月美國對中國貿易逆差反而增加21億美元至294億美元；中國10日發表的最新統計則顯示，5月出口增幅超乎預期，進口則萎縮，使得同期對外貿易順差大增至417億美元，幾乎比路透調查市場分析師的預期數字還多出一倍。但也有專家指出，中國5月對美出口增加，有可能是因為預期隨後會增加關稅，因此都趕著盡快出口到美國，才導致對美出口增加的現象。

中美兩國的貿易統計似乎兜不攏，這顯示以兩國統計數字解讀國際貿易複雜流動、貨品經過跨國供應鏈，仍有其局限。

華府智庫卡托研究所(Cato Institute)貿易政策研究中心主任艾肯森(Dan Ikenson)說：「這裡面有很多是貿易流動數據，政府應該要淡化這些數字，而非特別強調。」

艾肯森說明，通常一項貨品的整體價值，是算在最終組裝國家的出口價值，即使製造環節中有其他國家經手。若一家公司為了避開關稅，把最終組裝產線從中國遷移到其他國家，該產品的所有價值都會算在該國的出口總值，不論這項產品在製造過程中有多少來自中國的貢獻。