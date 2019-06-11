美對中逆差減少 關稅戰奏效 ? 專家：未必如此
川普總統10日聲稱，今年第一季美國對中國貿易逆差減少，是因為他的關稅方案奏效。對此市場專家指出，實情遠比川普所說的複雜，而且數據如此不代表川普對中國的財經政策成功。
國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，商務部6日公布最新統計，上季對中國貿易逆差年減22%至808億美元。商務部長羅斯(Wilbur Ross)還在7日推文說，這22%降幅「顯示川普總統的貿易政策讓美國的工作人口，有機會對抗中國的侵略性政策」。
但熟悉國際貿易的經濟學家指出，川普政府把重點搞錯了。若同樣根據商務部的6日公告，今年4月美國對中國貿易逆差反而增加21億美元至294億美元；中國10日發表的最新統計則顯示，5月出口增幅超乎預期，進口則萎縮，使得同期對外貿易順差大增至417億美元，幾乎比路透調查市場分析師的預期數字還多出一倍。但也有專家指出，中國5月對美出口增加，有可能是因為預期隨後會增加關稅，因此都趕著盡快出口到美國，才導致對美出口增加的現象。
中美兩國的貿易統計似乎兜不攏，這顯示以兩國統計數字解讀國際貿易複雜流動、貨品經過跨國供應鏈，仍有其局限。
華府智庫卡托研究所(Cato Institute)貿易政策研究中心主任艾肯森(Dan Ikenson)說：「這裡面有很多是貿易流動數據，政府應該要淡化這些數字，而非特別強調。」
艾肯森說明，通常一項貨品的整體價值，是算在最終組裝國家的出口價值，即使製造環節中有其他國家經手。若一家公司為了避開關稅，把最終組裝產線從中國遷移到其他國家，該產品的所有價值都會算在該國的出口總值，不論這項產品在製造過程中有多少來自中國的貢獻。
曾在歐巴馬政府擔任財政部駐北京最高官員的華府智庫布魯金斯研究院資深研究員杜大偉(David Dollar)也說：「(川普加徵關稅)只是重新安排貿易流動，這會打亂中國，但沒有像美國政府想得那樣嚴重。」
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