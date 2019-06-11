規避關稅 中國貨爆貼假標示 冒充越南產品銷美

2019-06-11 15:07 世界日報 編譯中心╱綜合10日電



美中貿易戰的影響波及到了中國的鄰國越南。由於中國一些廠商為逃避美國的懲罰性關稅，以原產於中國的商品冒充越南製造的產品出口，越南海關10日透過政府網站發布聲明指出，將嚴加打擊非法使用「越南製造」標示的中國出口商品。

聲明說，「偽造產地和非法轉運商品的情形，最常見於紡織業、農漁產品、磁磚、蜂蜜、鋼鐵、鋁和木製品」。

越南海關指出，一些本地進口商將來自中國的商品，以標示「越南製造」(Made in Vietnam)的包裝材料非法重新包裝「洗產地」，申請越南產地證明，再依此證明將中國製商品銷往美國、歐洲和日本。

越方舉一個遭美國海關查獲的案例說明：一家越南木製品製造商遭揭發進口中國貨、重新貼標，再出口至美國。

越南海關已著手擬定新的流程，以改善對相關違法企業的鑑別能力和依法懲治。

業界分析，越南是美中貿易戰的主要受惠國之一，一些企業正把供應鏈逐步自中國轉移至越南，以避免美國政府對中國商品施加的懲罰性關稅。美國是越南最大的出口市場。

路透10日從河內發出的報導說，越南海關已發現幾十起中國貨物冒充原產越南的商品出口，以繞過美國針對中國出口商品採取的懲罰性關稅措施的案例。

越南國會經濟委員會常任委員Do Van Sinh表示，越南當局擔心因為容許假冒的越南製造貨物輸往美國，而遭美國懲罰；越南副總理范平明(Pham Binh Minh)上周表示，政府已成立了指導委員會，應對貿易戰。