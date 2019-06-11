G20川習會攤牌？ 川普撂狠話 中方拒證實

2019-06-11 15:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合10日電



G20是否有川習會 中國外交部未證實 美聯社 分享 facebook

川普總統10日表示，他希望在28、29日於日本大阪舉行的20國集團(G20)峰會上，與中國國家主席習近平會面，磋商貿易事宜，若美中未能在G20談妥協定，他已準備好對中國商品施加新一輪懲罰性關稅。

財長米努勤(Steven Mnuchin)8日出席日本福岡的G20財長會議時曾表示，「川習會」將是(中美貿易磋商)下一場重要會議。

中國外交部發言人耿爽10日在例行記者會上被問到，美方數度提及G20將舉行「川習會」的說法時回應，中方已注意到美方多次公開表示且期待安排中美元首會晤，「如果有這方面的具體消息，中方會及時發布」。

耿爽說，中方也注意到，「美方聲稱將視大阪峰會雙方會晤情況，決定下一步經貿問題舉措」。

他說：「關於中美經貿摩擦和磋商，我們的態度非常明確且堅定，中方不想打但也不怕打貿易戰，如果美方願意平等協商，我們的大門敞開；如果美方執意升級貿易摩擦，我們將堅決應對、奉陪到底。」

另據中央社報導，中美能否藉G20峰會重啟經貿談判，中國商務部副部長王受文、發言人高峰都沒有具體回應，僅重申中方對和美方繼續磋商的前提與立場。

高峰6日表示，中方對於談判的態度非常明確，如果美方要繼續談，就必須拿出誠意，「糾正錯誤作法」；合作有原則，談判有底線，中方在重大原則問題上絕不讓步。

中國國務院2日發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，身兼國際貿易談判副代表的王受文沒有正面回應中美何時再談，僅稱美方在談判過程中出爾反爾，堅持不合理的高要價、堅持在協議中寫入涉及主權的問題、不取消加徵關稅，並以提高關稅施壓，升級經貿摩擦，重挫談判進展。美方則反駁指談判破裂責在中方，混淆兩國貿易歷史與本質。