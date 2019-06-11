稀土攻防戰悄悄登場---中國稀土出口 上月大減16%

2019-06-11 15:10 世界日報 記者羅印╱綜合報導



中美兩國貿易緊張關係持續升溫，由於美國市場所需稀土，很大部分來自中國，外界猜測中國可能將稀土作為武器反制美國，恐波及美國科技產業。而中國海關總署昨發布數據顯示，今年5月稀土出口較4月大減16%。

觀察者網報導，中國海關總署10日發布「2019年5月全國出口重點商品量值表」顯示，中國5月稀土出口3640噸，累計金額為2億4000萬元人民幣，較4月的4329噸下降了16%，金額減少3000萬元人民幣。

據美國商務部6月4日發表「確保關鍵礦產安全可靠供應的聯邦戰略」報告，承認「嚴重依賴」境外礦物供應，中國叫停稀土出口的任何舉措都將對美國和外國供應鏈造成「重大衝擊」。

BBC報導，在中國可能打「稀土牌」的一片揣測聲中，美國方面也接二連三開始未雨綢繆的行動。美國國防部一名官員日前表示，美國國防部已與馬拉維礦產勘探開發公司以及全球其他稀土礦商討論稀土供應，尋求供應多元化，減少對中國稀土的依賴。

報導指，多家軍工巨頭曾聯名警告白宮，美國高科技和軍工產業嚴重依賴戰略競爭對手的稀土產業，對方可以通過「備胎」打持久戰，而美方卻無法避免稀土供應這個動脈被卡導致高科技和軍工產業陷入癱瘓。

中國海關總署10日公布5月進出口數據，在中美貿易摩擦升級的擾動下，因「搶出口」超預期增長，中國5月出口年增1.1%，但並沒有改變整體出口趨弱的態勢。分析師指出，未來中國外貿形勢依舊嚴峻，經濟放緩壓力仍不容小覷。

據中國海關統計，按美元計價，5月中國進出口總額3860億美元，下降3.4%。其中，出口2138億美元，成長1.1%，進口1722億美元，下降8.5%。

此外，中國海關總署數據顯示，今年1至5月，中美貿易總額降至2097億美元，比去年同期下跌14.5%。其中，中國對美出口下跌8.4%，對美國進口則下跌29.6%。 [複製][複製]稀土牌箭在弦上？中國5月稀土出口大減16% 路透社 分享 facebook