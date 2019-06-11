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貿戰燒到好萊塢 中國拒給美國電影確定發行日

2019-06-11 14:56世界日報 中國新聞組／北京11日電

中美貿易戰升級，中國開始把火力對好萊塢，不許在影院和電視播放西方電影，並解雇美國演員。中國電影局也對發行商表示，將來美國電影不能得到確定的發行日期，除非這些電影部分在中國製作。好萊塢除了失去中國巨大的票房市場，作為美國輸出價值觀的工具，好萊塢電影對中國觀眾的影響力也將會減少。

BBC中文網引述英國每日電訊報報導，中國在明年將超越美國變成世界上最大的票房市場。美國普華永道會計公司發布報告說，中國影院在2020年總票房達到122.8億美元，而美國目前的票房價值為119.3億美元。另外，中國的售票數已經超越美國。

據報導，中國排擠好萊塢電影是對川普總統發起的貿易戰的報復。還有分析認為，如果中國禁止好萊塢電影，就違背了2001年中國加入世貿談判中對美國的承諾。

報導指出，好萊塢電影《X戰警：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）本周在中國仍然是票房熱門，與此同時，《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far From Home）最近獲准在6月28日播出。

雖然中國政府沒有發出正式的通知，但是電影界人士表示已經感受到了壓力。前陣子，中國的互聯網巨頭騰訊取消了在中國熱播的《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）最後一集播放，表明中國開始針對美國生產的娛樂節目進行反制。

報導說，因為美國和中國電影業的依賴性加強，許多美國演員去中國就業，但是他們抱怨說不再會受雇。一名不願意透露姓名的美國演員說，一夜間美國演員失去了得到角色的機會，有的人被解雇，一些試鏡被取消，「我們所有的電話都不響了。」

洛杉磯代表美國獨立電影公司的獨立電影和電視聯盟表示，中國的變化是「極大的倒退」。中國2001年加入世貿談判中承諾要逐步向美國在內的國際資本和商品開放國內市場，其中包括美國電影。好萊塢電影在中國市場被禁將有可能被認為中國違背了加入世貿談判中對美國的承諾。

電影好萊塢洛杉磯

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