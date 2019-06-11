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中國控美發起網路攻擊獨占鰲頭 被控制主機大增90.8%

2019-06-11 14:58世界日報 中國新聞組／北京11日電

智慧財產權盜竊成為中美貿易戰的重要紛爭項目，網路安全也是雙方長期交鋒的話題。但中國官方10日發表報告聲稱，2018年來自美國的網路攻擊最多，「獨占鰲頭」，且有「愈演愈烈之勢」。

中央社引述新華社報導，中國國家計算機網絡應急技術處理協調中心（CNCERT）10日發布「2018年我國互聯網網絡安全態勢綜述」，監測數據顯示，在木馬和僵屍網路方面，2018年位在美國的1.4萬餘個木馬或僵屍網路控制伺服器，一共控制了中國境內334萬餘台主機，控制的伺服器數量較2017年大增90.8%。

在網站木馬方面，2018年位於美國的3325個IP地址，共向中國境內3607個網站植入木馬程式，這些美國IP地址數量較2017年增加43%。

CNCERT根據上述數字作出結論說，在境外的網路攻擊來源地排名中，美國「獨占鰲頭」。

報導指出，CNCERT有關專家表示，一直以來，美國都指責中國是美國網路安全的主要威脅。但從上述數據可看出，「美國才是網絡攻擊的最大來源國」。

美國「華盛頓自由燈塔」新聞網站4月間報導，中國曾對美國人事管理辦公室（OPM）發動網路攻擊，竊取美國2300萬名聯邦政府員工的檔案，以圖挖掘情報。這些檔案包括美國情報和安全人員。

網路攻擊北京華盛頓

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