習近平將訪問中亞2國 描繪「一帶一路」新藍圖

2019-06-11 14:58 世界日報 中國新聞組／北京11日電



中國國家主席習近平將於6月12日至16日對中亞國家吉爾吉斯與塔吉克進行國事訪問，並出席在吉爾吉斯首都比什凱克舉行的上海合作組織成員國元首理事會第19次會議，以及在塔吉克杜尚別舉行的亞洲相互協作與信任措施會議第五次峰會。中國外交部指出，習近平此訪將在新形勢下引領中吉、中塔關係邁上新台階，為共建「一帶一路」合作描繪新藍圖。

本報系聯合報報報導，習近平表示，面對國際形勢風雲變幻，中國與包括吉爾吉斯、塔吉克在內的中亞國家關係持續穩定健康發展。習近平將分別出席熱恩別科夫總統和拉赫蒙總統舉行的歡迎儀式、會談、簽字儀式、歡迎宴會等國事活動。

他說，將對中吉、中塔全面戰略夥伴關係未來發展作出新規畫新部署，進一步夯實中吉、中塔關係的政治基礎，為中吉、中塔共建「一帶一路」合作描繪新藍圖。

中國外交部副部長張漢暉指出，上海合作組織成立18年，中方將倡議繼續弘揚「上海精神」，峰會上，習近平將同其他成員國領導人簽署並發表《比什凱克宣言》，發表會議新聞公報，簽署或批准涉及多個領域的合作文件。

張漢暉表示，亞洲相互協作與信任措施會議成立27年，亞信峰會期間，習近平將與各國領導人出席集體合影、領導人會議和歡迎宴會等活動。本次峰會主題為「共同展望：為了一個安全和更加繁榮的亞信地區」，中方將倡議著眼地區形勢發展變化，繼續踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，深入推進亞信各領域信任措施合作。峰會將通過並發表宣言。

另據大公報報導，截至今年1月，中國是吉爾吉斯第一大貿易夥伴和第一大投資來源國，同時也是塔吉克第一大投資來源國和第三大貿易夥伴。其中，共建「一帶一路」方面的合作成為與兩國經貿合作的新亮點。在當下中國同吉爾吉斯、塔吉克關係處於歷史最好時期的基礎上，外界認為此訪將進一步鞏固這一勢頭。