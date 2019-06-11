問世愈來愈近！華為新系統鴻蒙已在多國註冊

2019-06-11 14:57 世界日報 中國新聞組／北京11日電



種種跡象顯示，華新款操作系統似乎離問世愈來愈近。專門報導華新聞的「Huawei central」網站披露，華已在全球幾乎所有可能的知識產權組織提交「HongMeng（鴻蒙）」商標申請。該網站稱，華已在加拿大、墨西哥、南韓、澳洲等多個國家提交商標申請，且申請已被歸到「操作系統」類別之下。

環球時報報導，在遭到美國政府制裁後，華的自研操作系統一直備受關注。根據華為的申請信息顯示，新操作系統將支援筆記本電腦、智能手機、平板電腦及物聯網設備等各種平台。

根據「Huawei central」近日在網上曝光的華鴻蒙系統界面截圖，鴻蒙系統的UI（用戶界面）設計、系統邏輯，以及App安裝界面與華手機目前使用的EMUI沒有明顯區別。業內評論認，華用戶可以無縫銜接新系統，降低上手難度。而且這對於華自身也有不少好處，在軟件開發上可以實現平穩過渡。

與此同時，針對美國政府對華的出口禁令，谷歌正在尋求美國政府豁免其針對華的安卓操作系統禁令，讓公司能繼續與華往來業務。英國金融時報7日援引知情人士消息稱，「谷歌一直在向美國官員爭辯，如果阻止他們與華做生意，美國就會陷入有『兩種安卓操作系統』的風險，一種是谷歌的原生版本，一種是華的混合版本。」