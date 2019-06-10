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貿戰砲口向內 中國官媒 ：讓「投降論」成過街老鼠

2019-06-10 17:21世界日報 中國新聞組／北京10日電

中美貿易戰未歇，中國官媒砲口轉向內部喊話，繼光明日報上周刊登「明辨崇美媚美恐美的奇談怪論」痛批中國親美派後，新華社也接續開砲說，「讓『投降論』成為過街老鼠」，批判對美妥協退讓論調。對外部分，中國政府近日也進一步封鎖外國媒體，包括美國華盛頓郵報、英國衛報等八家媒體遭到當局屏蔽，要靠「翻牆」才能連上網站。

光明日報6日刊載由復旦大學國際關係與公共事務學院副教授沈逸撰文的「明辨崇美媚美恐美的奇談怪論」。

沈逸抨擊崇美者為「漠視歷史、偷換概念」地「無條件吹捧」美國，有「高等華人」心態，以精神上蛻變為「美國公民」為樂；而媚美者則會用盡各種「理性」言詞包裝，並指責中國搞「民族主義」，但實為「阿諛奉承、奴顏婢膝」之徒；至於恐美者，認為中國打不贏美國的人，沈逸更以二戰時對日本妥協的汪兆銘與之相提並論。

接著，新華社7日刊載署名王平的「讓『投降論』成為過街老鼠」一文。本報系聯合報引述新華社文章指出，國內有人鼓吹對美妥協是得了「軟骨病」。對此種論調必須旗幟鮮明地說「不」，理直氣壯地開展鬥爭，讓「投降論」成為過街老鼠。

文章表示，「投降論」者無條件吹捧美國政府對中國的貿易霸淩政策以及強權政治行為的「合理性」、「合法性」、「必要性」，將中美貿易戰的責任單方面推給中國，是阿諛奉承的諂媚之舉，是顛倒黑白的荒謬之論。

文章批評美國政府肆意踐踏國際經貿規則、衝擊多邊貿易體制，稱中國不僅是在維護自身正當權益，也是在維護世界經濟發展的前景，維護世界各國的共同利益。

文章稱，「投降論」者最常用的伎倆就是把美國最好的一面和中國最差的一面放在一起進行「科學對比」，從而得出「完了，這下中國完了」的結論，這種比較方法缺乏客觀依據，根本站不住腳。

文章還「正告那些崇美媚美恐美者」：別再做美國政府霸淩的幫兇，別再試圖用「投降論」瓦解中國人的抵抗精神，執迷不悟、一意孤行的前方是萬丈深淵。

香港01報導，人民日報近來幾乎每天都會刊登批評美國民粹主義、破壞自由貿易的評論文章，並表態中國不會屈服，而其他如新華社、環球時報等中國官媒亦是如此。不過，最近幾日，官媒評論文章出現了新的風向：將矛頭對準了中國國內的對美妥協派。顯示出中國急於內部整合，以達到舉國一心對美的目的。

另據美國之音報導，非營利組織GreatFire.org指出，除了華郵、衛報與NBC新聞外，近日遭中國網管查禁的西方媒體，還包括美國的基督教科學箴言報、加拿大的多倫多星報，以及網路媒體「赫芬頓郵報」（HuffPost）、「攔截」（The Intercept）與屬於極右派的「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）。華郵指出，該報與衛報的網站在上周末前，是少數在中國境內無須翻牆，即可連上的西方媒體。

華盛頓郵報北京
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