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G20財長共識「貿易戰惡化威脅全球」

2019-06-09 23:53聯合報 編譯李京倫／報導

G20財長與央行總裁會議九日在日本福岡閉幕，中國人行行長易綱（後排左）、ＩＭＦ總...
G20財長與央行總裁會議九日在日本福岡閉幕，中國人行行長易綱（後排左）、ＩＭＦ總裁拉加德（後排右）、美國財長米努勤（前排左）、經合發展組織秘書長古里亞（前排右）等準備合照。 （法新社）
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美國堅持刪除

「迫切需要解決貿易爭端」

為期兩天的廿國集團（Ｇ20）財長與央行總裁會議九日在日本福岡市閉幕，與會代表發表聯合公報，承認貿易戰惡化威脅全球經濟。但因美國堅持，公報中呼籲「迫切需要解決貿易爭端」的內容遭刪除。

聯合公報承認，全球經濟「成長仍然緩慢，下行風險依然存在，最重要的是，貿易與地緣政治緊張加劇」，各國承諾，如果有需要，「會採取進一步行動」。

法新社說，在美國推動下，與會代表在九日第二天開會時，同意修改聯合公報中有關貿易的段落，刪除「迫切需要解決貿易爭端」字眼。如果聯合公報催促化解貿易爭端，將違背美國立場，美國認為，提高關稅是解決美國與中國大陸等國家貿易失衡的合法手段。

主掌歐盟經濟與貨幣事務的執委莫斯柯維奇表示：「會議室裡每個人都認為貿易緊張情勢威脅成長，美國政府卻不這麼認為。我不會說美國對抗其他所有人，但有時候看起來就是這樣，雖然大家也都批評來自中國的一些侵犯行為。」

主持會議的日本副總理兼財務大臣麻生太郎在八日會議結束時說，今年下半年全球經濟表現應屬「穩固」，但「下行風險依然存在」。

ＩＭＦ總裁示警

「貿易緊張是全球主要逆風」

國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁拉加德九日接受日本經濟新聞專訪時說，貿易緊張是全球經濟面臨的「主要」逆風，是「迫近的重大風險」。ＩＭＦ曾警告，美中貿易戰可能使二○二○年全球國內生產毛額（ＧＤＰ）降低零點五個百分點，相當於四千五百五十億美元，強調必須化解歧見，以免全球經濟再度陷入危機。

不過，美國財長米努勤八日在會議場邊說，如果美國總統川普與中國國家主席習近平，本月稍晚在日本大阪市Ｇ20峰會上未能達成協議，美國準備對中國課徵更多關稅。他還提到，在中國反悔部分承諾前，美中已敲定「歷史性協議」的九成，若中國願以五月初談判破裂之前文本基礎來重啟協商，那美方才會準備繼續談判。

米努勤與中國人民銀行行長易綱九日在Ｇ20會議場邊會面。米努勤會後在推特上寫道，與易綱有「建設性會晤，我們在貿易問題上有個坦誠的會談」。這是美中談判停滯近一個月以來，雙方高層官員首次面對面會談。

日本經濟易綱中國人民銀行
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