中國威脅稀土反制 美國不懼因另有選擇

2019-06-09 16:26 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合8日電



美中貿易戰方興未艾，再加上美國封殺中國電信巨頭華為的做法，導致中國威脅停止出口稀土到美國作為反制；由於稀土涉及不少高科技產品所需，一時引起市場擔憂；但有貿易專家認為，毋須感到恐慌。

鳳凰城雷鳥全球管理學院( Thunderbird School of Global Management)副院長、中國問題專家瑪莉‧提格丹(Mary B. Teagarden)說，「天還沒有塌下來，還有其他選擇。」她說，加州有稀土礦藏，澳洲、緬甸、俄羅斯和印度也有，即使越南和巴西都擁有巨大稀土儲量。

華盛頓智庫組織卡托研究所(Cato Institute )的貿易政策研究中心副主任萊斯特(Simon Lester)亦同意這個說法，認為在短期內中國會中斷供應，但一定會找到解決方法。

根據美國地質調查局的數據，美國是世界上十大稀土生產國之一，但卻是稀土的主要進口國，進口的稀土80％來自中國；美國除了依賴中國進口外，還將唯一從加州Mountain Pass Mine開採的稀土，運到中國分解提煉。

兩年前收購了Mountain Pass Mine的芝加哥JHL Capital Group LLC的經理科伯特(Ryan S. Corbett)說，有必要建立一個以美國為基礎的供應鏈，這樣就不可能受到威脅。

Mountain Pass位於加州聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)，曾經是世界上最大的稀土供應商，但90年代開始，中國便壟斷全球稀土市場；美國這座稀土礦山亦於2002年停產，後來一度重新投產，但在2015年宣布破產再次關閉。

JHL Capital後來與紐約QVT Financial LP收購了這個礦山的30%股權，而中國盛和資源控股有限公司則收購了9.9%股權，Mountain Pass 去年又恢復生產，同時計畫自行分解提煉，預計明年稍後即可正式提煉生產，到時毋須再把稀土礦石運往中國。

除此之外，懷俄明州、阿拉斯加以及加拿大多個地區都發現了稀土沉積物，對美國來說，即使遭到中國停止供應稀土，也毋須擔憂。