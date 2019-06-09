不甩美國施壓 巴西副總統喊「需要華為」

2019-06-09 14:17 世界日報 中國新聞組／北京9日電



巴西副總統表態，5G建設不排除華為，巴西需要該公司的技術。 新華社 分享 facebook 美國以安全風險為由，要求別國禁止華為參與5G網路建設。路透報導，巴西副總統莫朗（Hamilton Mourao）7日對媒體表態稱，巴西政府不會排除華為在該國運營5G移動通信網路。莫朗日前進一步對該國媒體稱，巴西政府並沒有不信任這家中國公司，巴西需要華為所提供的電信技術。

觀察者網引述路透報導，美國以「安全風險」為由，試圖要求別國禁止華為參與當地的5G網路建設，但至今未能拿出證據，華為也否認美方的指控。今年3月，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）訪問白宮時，川普還特地對他提出「禁華為」一事。

不過，莫朗上月訪華期間與華為創始人任正非會面時表示，巴西將在明年啟動5G網路，沒有封殺華為的打算。

巴西電信運營商TIM Participacoes SA上月底透露，該公司將在巴西南部城市弗洛里亞諾波利斯（Florianopolis）進行5G無線技術測試，使用的正是華為提供的設備。該運營商還表示，其在巴西另外兩個城市也有測試5G的計畫，合作對象分別是芬蘭的諾基亞和瑞典的愛立信。

報導稱，華為日前發布消息表示，已在全球30個國家獲得了46個5G商用合同，5G基站發貨量超過10萬個，居世界首位。