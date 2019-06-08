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美墨暫熄火、美中仍拉扯 川普視關稅為工具

2019-06-08 19:23世界日報 編譯黃秀媛／綜合7日電

美墨兩國的關稅紛擾7日暫時告一段落，而美中之間的貿易抗爭仍在拉扯中；雖然墨西哥當前面對的危機暫解，但未來有可能還要和川普政府正面對壘，而中國學到的教訓或可供其借鏡：堅決不讓，以及私人本位。

過去兩年半與華府貿易對峙過程，北京經歷美國一再虛張聲勢、不斷改變的重大聲明、總統推文、談判停頓和互相指責；墨西哥在這場關稅戰中也曾面臨相同處境。

與美國達成新的北美自由貿易協定不久，川普就要求墨西哥採取「決定性措施」阻止非法移民，否則將對墨西哥銷美產品全面課徵關稅。

墨西哥前駐北京大使瓜哈多說，中國和墨西哥學到的第一個教訓，就是川普把關稅視為自己使力的工具；因此，要說服他放棄這些工具很難。

瓜哈多說：「他一旦制定關稅，就板上釘釘，要他解除只是幻想。」美國拒絕取消已施行的關稅，是中美貿易談判的一個棘手要點。

中國方面學到的另一個教訓，就是工作階層談判程度有限。

中美貿易談判即已達到如無兩國元首出面，不可能再有任何進展的地步。

瓜哈多說，中國談判代表劉鶴一再到華府，其實根本談不出什麼名堂。

自上個月談判破裂後，中美就沒有再會談。美國財政部長米努勤將參加8日在日本福岡舉行的20國財長會，川普和中國國家主席習近平也將參加本月底在大阪舉行的20國峰會，兩者都可能提供恢復談判的機會。

但是，墨西哥總統羅培茲痛恨外交旅行，已兩年沒有離開墨西哥，也不打算參加20國峰會。

此外，美墨兩國除了有冗長的共同邊界，彼此經濟也密切交織互相倚賴，一旦打起貿易戰勢必兩敗俱傷，出手更有顧忌。

此外，中國和墨西哥雖同樣面對川普關稅，卻不可能聯手抗敵，因為它們彼此也是競爭對手，與美國的長期關係也根本不同。

前墨西哥國際貿易談判代表羅森維格說：「墨西哥施行自由貿易，與美國接鄰，彼此互補。我們沒有從事科技競賽，也無意在幾年內成為全球最大的經濟體。」

墨西哥川普貿易戰關稅
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