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對中國鬆口？ 川普：將與中國達成貿易協議

2019-06-08 19:23世界日報 編譯中心／綜合7日電

川普接受福斯專訪表示，將與中國達成貿易協議。 法新社
川普接受福斯專訪表示，將與中國達成貿易協議。 法新社
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美國總統川普7日在法國接受福斯電視台專訪時表示，他會與中國達成貿易協議；另據香港南華早報報導，美中兩國政府正在尋找機會重新開始談判，但是預計進展會很緩慢。

在回答是否會與中國達成貿易協議時，川普對福斯新聞主播殷格哈姆（Laura Ingraham）說：「是的，我一定會與中國達成貿易協議；他們現在希望達成協議，我也希望達成協議；但是他們的所作所為很惡劣，我們曾有一個協議，他們又想重新談判，他們不能那樣做。」

川普前一天曾威脅說，他可能會進一步對3000億元中國輸美商品加徵關稅，並會在20國集團會議會晤習近平之後作出這一決定。

川普在專訪中對殷格哈姆說，美國還尚未對3250億元的中國進口商品徵稅，而中國則早已用完了他們的所有武器。

美國之音報導，自從5月初貿易談判破裂以來，美中兩國間的貿易緊張關係急劇惡化；美國目前已對價值約2000億元的輸美中國商品的關稅從10%提高到25%；而中國也針鋒相對，從6月1日起對600億元的美國進口加徵關稅。

川普總統還批評前副總統白登對中國威脅無知，說中國國家主席習近平希望白登領導美國。

南華早報報導，熟悉美中貿易談判的消息人士表示，兩國高級官員正在悄悄尋找機會重啟談判，力爭結束已長達數月的貿易戰；不過，進展可能會比較緩慢，因為如今的情況與之前有所不同，中國似乎有信心簽署諒解備忘錄（MOU）。

消息人士還強調了美中貿易會談中的一些重要分歧，並表示中方對美國媒體洩漏有關停滯談判的敏感信息表示不滿。

正在日本參加G20財長會議的中國人民銀行行長易綱7日告訴彭博，中國在與美國的長期貿易戰中，在調整貨幣政策方面有「巨大的空間」；他預計本周末在G20國財長會議間隙與美國財政部長米努勤進行「富有成效的會談」。

南華早報報導，消息人士稱，美中兩國政府正試圖弄清楚下一步應該是什麼，以及應該如何參與，但是時間框架尚不清楚。

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