福斯女主播又下戰帖 劉欣：正在過端午節…

2019-06-08 16:16 世界日報 記者 世界日報 記者 李仲維 ／北京8日電



大陸央視旗下環球電視網（CGTN）女主播劉欣和美國福斯（FOX）新聞主播翠西‧雷根（Trish Regan），日前跨海對話僅互述立場，未如外界預料針鋒相對。（中新社） 分享 facebook

美中貿易戰火延燒到兩國媒體，繼上個月底的中美兩大美女主播對話之後，美國福斯商業網女主播翠西．雷根昨天再向中國央視旗下環球電視網（CGTN）主播劉欣下戰帖，盼進行第二輪對話。中央社報導，劉欣回應稱感謝雷根的善意邀請。這個周末她正在過端午假期，下周會盡快回覆。

環球網報導，翠西．雷根6日在推特上轉發劉欣5月30日發布的一條「感謝翠西在節目中接待我」的推特，並說：「嗨，劉欣，妳準備好參加第二輪（對話）了嗎？」翠西．雷根還說：「如果是這樣的話，我很期待，並將繼續聽取與中國貿易有關的各方意見」。

5月30日上午雙方進行了一場歷時16分鐘的越洋對話，劉欣在推特上發文，感謝翠西．雷根的接待。「對於有機會進行一場對話，而不是辯論，我很欣賞。我想這也是你的想法，因為此時此刻，我們需要（給中美貿易摩擦）降溫，而不是升溫。期待再次對話…」。

華盛頓郵報稱，中國官方媒體一直期待參與全球對話並塑造國際話語權，從中國的角度來看，這次辯論在開始前就取得了勝利。在節目中，兩位女主播就公平貿易、智慧財產權、華為、關稅以及美方所謂的國家資本主義進行對話。

中國外交部發言人陸慷在兩主播對話前曾在例行記者會上表示，真理愈辯愈明，樂見中美各界人士開誠布公地進行理智、冷靜的對話。