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Google示警：圍堵華為恐危害美國國安

2019-06-08 16:10世界日報 中國新聞組／北京8日電

知情人士透露，Google已警告美國政府，若川普政府繼續推動對華為的出口限制，可...
知情人士透露，Google已警告美國政府，若川普政府繼續推動對華為的出口限制，可能會危害美國國家安全。 美聯社
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知情人士透露，谷歌Google）已警告美國政府，若川普政府繼續推動對華為的出口限制，可能會危害美國國家安全，因為將促使華為開發自有軟體。Google也尋求被豁免於華為禁令之外。

金融時報引述知情人士報導，Google的資深主管正在遊說美國官員，讓Google能豁免於華為的出口禁令之外。川普政府在美中貿易磋商破局後，宣布對華為限制技術出口，Google尤其擔心將無法提供軟體更新，給採用Android作業系統的華為智慧手機，認為這將促使華為開發自有版本的作業系統。

知情人士說，Google主張，華為自行修改後的Android系統版本將更易遭受駭客攻擊，若Google無法繼續與華為往來，美國將會面臨出現兩種Android作業系統的風險，而華為版的Android系統漏洞將比Google版的還多，從而提高了華為手機遭駭的風險，不光只是被中國入侵。

知情人士說，Google資深主管群過去幾周已接洽美國商務部，請求延長寬限期、或者讓Google被豁免於禁令之外，Google也已加入代表高通等美國大型晶片商的團體。

華為董事長梁華本周曾向一群參訪華為中國據點的美國記者表示，Google正與美國商務部商討解決方案，如果Google和美國政府能找出一套解決辦法，那將有益於消費者。梁華說，華為目前並未直接和美國政府談判過，且正在觀望Google談判的發展。「短期上，這對我們的事業造成了一些衝擊；長期上，我們將必須發展自己的作業系統和生態系統」。梁華並強調，華為能夠「迅速」開發出自有作業系統。

而隨著川普全面圍堵華為、俄羅斯和華為簽署共同開發5G技術的協議，美國有線電視新聞網（CNN）記者葛里菲斯分析，華為被面圍恐將引發「網路鐵幕」，造成兩個對立、互不往來的網路世界，加速毀滅網路自由開放的精神。

川普華為Google谷歌貿易戰
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