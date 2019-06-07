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陸央行：貿易戰若惡化 足以應對

2019-06-07 23:44聯合報 編譯黃淑玲／綜合外電

中國人民銀行行長易綱。 圖／聯合報系資料照片
中國人民銀行行長易綱。 圖／聯合報系資料照片
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中國人民銀行（央行）行長易綱接受彭博資訊專訪表示，如果美中貿易戰惡化，中國有足夠政策空間應對，包括基準利率、存款準備率；他說本周末將與美國財政部長米努勤會晤，然而中美兩國的貿易談判能否繼續仍充滿「不確定性和困難」。

易綱說：「如果事態惡化，我們的貨幣政策將能有效應對，我們在利率、存款準備率上有充足的空間。」易綱並認為，中國的利率目前處於相對合適的水準。

受到易綱談話影響，昨天儘管在岸人民幣市場休市，但更多反映國際投資者預期的離岸人民幣匯率掀起波瀾，早盤跌破六點九三和六點九四關口，下午又接連跌破六點九五和六點九六關口，最低報六點九六○七，日內下跌超近四百個基點，創下去年十一月以來新低。短暫走低後，離岸人民幣匯率收復了六點九六這一關卡。

易綱在受訪時也強調，中國央行為應對貿易戰對就業的不利影響，已做好準備。如果中國民眾因貿易戰影響而暫時失業，比如六個月或更長，政府會提供保障；他補充道，中國將推出約一千億元人民幣的資金來支持再就業及相關培訓。

被問到本周末在日本參加G20財長會議期間他與米努勤的會晤時，易綱表示，「和以往一樣，我們會談到全球經濟和G20問題」不過他也指出，「貿易談判能否繼續或有所進展，我認為這是由雙方所決定的。取決於雙方所處的氛圍和意願，目前仍面臨一些不確定性。」

當被問及匯率是否有紅線，易綱表示，貿易戰可能會給人民幣帶來暫時性的貶值壓力，但噪音過後，人民幣將回歸穩定，「關於保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定這一點，我們非常有信心。」

易綱貿易戰人民幣匯率彭博
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