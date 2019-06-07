貿易逆差沒這麼大？ 陸控美灌水逾6成

2019-06-07 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ／綜合報導



美中貿易戰節節升高，美國總統川普（右）與大陸領導人習近平隔空過招。 （路透） 分享 facebook

大陸商務部昨天發布「關於美國在中美經貿合作中獲益情況的研究報告」指出，美方宣稱對大陸貿易逆差超過五千億美元，但實際僅約一千五百卅六億美元，美方數據灌水逾六成。

央視報導，按中方統計，二○一八年大陸對美貨物貿易順差三千二百卅三億美元，服務貿易逆差四百八十五億美元。按美方統計，二○一八年美國對大陸貨物貿易逆差四千一百九十一億美元，服務貿易（跨境模式）順差四百零五億美元。

據中美兩國商務部的聯合研究，美方統計對大陸貨物貿易的數據被長期高估，二○一五年被高估百分之廿一。按這一比例推算，二○一八年美國對大陸貨物貿易逆差被高估八百八十億美元。

據此測算，二○一八年美國對大陸總體貿易額逆差應調減為約一千五百卅六億美元，僅為目前美方公布的對大陸貨物貿易逆差額的百分之卅七。

大陸商務部分析，從國際分工看，中國大陸在很大程度上承接過去日本、韓國等其他東亞經濟體對美的貿易順差。美國對大陸貨物貿易逆差占美國逆差總額的比重，從二○○一年的百分之廿升至二○一八年的百分四十八，但同期美國對日本、韓國、香港和台灣貿易逆差占比則從百分之廿三降至八。

報告指出，美國對大陸貿易逆差是歷史形成的，是市場作用的結果，受到兩國產業競爭力、經濟結構、國際分工、貿易政策、美元貨幣地位等多種因素影響。

報告認為，美國從中美經貿合作中獲益巨大，美國自大陸獲得經貿利益可分為兩大類，分別是美國對大陸銷售收入和美國自大陸獲得的資金流入。在中美雙邊貿易中，順差在中國大陸，利益在雙方，美方「吃虧論」站不住腳。

商務部批評，美國新一屆政府上台以來，罔顧中美經貿合作互利共贏本質，宣揚美國對大陸貿易「吃虧」論，並以貿易逆差問題為藉口，挑起經貿摩擦，責任在美方。