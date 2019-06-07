稀土戰反制美貿易戰？ 陸官媒說話了

2019-06-07 00:48 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 賴錦宏 ／北京報導



圖為工人準備運送含有稀土金屬的土壤前往連雲港市出口。 （路透） 分享 facebook

中共發改委連續兩天接連召開稀土會議，強調將推出加大行業整頓規範機制，加快構建合理產業結構。而大陸A股稀土類股也連日亮燈漲停。大陸學者稱，中共將管控稀土出口，作為反制美國貿易壓力的強力武器。

由大陸科技部主管的官媒「科技日報」六日以「是什麼成就了稀土這張王牌」為題發表文章，似乎暗喻稀土在中美貿易戰當中，是大陸手上的王牌。

據發改委網站，國家改革委相關司局四日召開稀土行業專家座談會，與會專家建議，稀土是不可再生的稀缺資源，國家要深化稀土行業全方位監管，開展生產秩序整頓，嚴厲打擊違法違規行為，使無證生產、非法走私等無處藏身，徹底斬斷「黑色」產業鏈。

發改委五日召開重點企業座談，發改委官員表示，將會同有關部門抓緊研究制定出台相關政策措施，完善監管機制，規範行業發展秩序，加強知識產權保護，支持新技術研發推廣，鼓勵上下游產業協同，促進稀土高端應用產業發展，真正用好稀土這一戰略資源。同時加大投入力度，加快研發應用稀土綠色開採和冶煉分離技術，突破一批關鍵核心技術，提升全產業鏈競爭能力。

中國對外經貿大學教授屠新泉表示，中國整頓稀土產業，是因美國提高關稅，同時對華為等企業極限施壓，又斷供利用中國稀土製造的關鍵零組件，「用中國出口的稀土，來打壓中國企業，這是無法接受的。」