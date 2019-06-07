親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

稀土戰反制美貿易戰？ 陸官媒說話了

2019-06-07 00:48聯合報 特派記者賴錦宏／北京報導

圖為工人準備運送含有稀土金屬的土壤前往連雲港市出口。 （路透）
圖為工人準備運送含有稀土金屬的土壤前往連雲港市出口。 （路透）
分享

中共發改委連續兩天接連召開稀土會議，強調將推出加大行業整頓規範機制，加快構建合理產業結構。而大陸A股稀土類股也連日亮燈漲停。大陸學者稱，中共將管控稀土出口，作為反制美國貿易壓力的強力武器。

由大陸科技部主管的官媒「科技日報」六日以「是什麼成就了稀土這張王牌」為題發表文章，似乎暗喻稀土在中美貿易戰當中，是大陸手上的王牌。

據發改委網站，國家改革委相關司局四日召開稀土行業專家座談會，與會專家建議，稀土是不可再生的稀缺資源，國家要深化稀土行業全方位監管，開展生產秩序整頓，嚴厲打擊違法違規行為，使無證生產、非法走私等無處藏身，徹底斬斷「黑色」產業鏈。

發改委五日召開重點企業座談，發改委官員表示，將會同有關部門抓緊研究制定出台相關政策措施，完善監管機制，規範行業發展秩序，加強知識產權保護，支持新技術研發推廣，鼓勵上下游產業協同，促進稀土高端應用產業發展，真正用好稀土這一戰略資源。同時加大投入力度，加快研發應用稀土綠色開採和冶煉分離技術，突破一批關鍵核心技術，提升全產業鏈競爭能力。

中國對外經貿大學教授屠新泉表示，中國整頓稀土產業，是因美國提高關稅，同時對華為等企業極限施壓，又斷供利用中國稀土製造的關鍵零組件，「用中國出口的稀土，來打壓中國企業，這是無法接受的。」

稀土中共走私
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

貿易逆差沒這麼大？ 陸控美灌水逾6成

2019-06-07 00:48

專家：美中仍可望達協議

2019-06-07 01:26

專家：川普打關稅戰 為勝選鋪路

2019-06-07 00:08

川普撂話 再加三千億美元陸貨關稅

2019-06-07 00:06

陸轟美：貿易逆差灌水60%

2019-06-06 23:31

經濟解析／川普貿易戰詭譎難測 亞洲光降息還不夠

2019-06-06 22:40

因應貿易戰長期化 大陸辦展強化與中東歐國家經貿連結

2019-06-06 20:45

來源取代性低 稀土磁鐵可成中方貿易戰新武器

2019-06-06 20:19

反擊華府吃虧論 陸商務部指美國其實賺很大

2019-06-06 18:18

貿易報復? 福特在中國合資公司遭重罰

2019-06-06 17:00

經濟學家：川普是「天才」！祭關稅是為明年勝選鋪路

2019-06-06 16:55

大陸停進美國黃豆 今年前4月降逾70%創新低

2019-06-06 16:34

川普又撂狠話！還可能對中國3000億美元產品加徵關稅

2019-06-06 15:59

商務部再重砲轟美 要談必須拿出誠意不惜採必要反制

2019-06-06 15:46

華為陷入四面楚歌：巴黎統籌委員會即將死灰復燃？

2019-06-06 14:13

中國稀土戰如何解套？美另尋來源 看上非洲供應商

2019-06-06 10:50

日經：華為被列黑名單後 已開始向供應鏈砍單

2019-06-06 08:53

中國打貿易戰最具殺傷力武器不是稀土 是磁鐵

2019-06-06 08:22

G2交手 恐架起「金融鐵幕」

2019-06-06 02:24

白宮出招 防大陸打稀土戰

2019-06-06 02:24

美財長、人行行長 本周會談

2019-06-06 02:24

美中談判陷僵局…隔空叫罵

2019-06-05 00:11

貿易戰升溫 中方表態將發表白皮書

2019-06-01 23:41

陸擬打稀土戰 動員國企

2019-05-31 23:45

封殺華為 新思科技跟進

2019-05-31 23:30

美中交鋒新戰場：決勝貨幣金融戰

2019-05-30 11:06

川普制裁令讓神話破功 華為想脫鉤搞「中國標準」難

2019-05-30 08:34

華為創辦人任正非彭博專訪：若陸對蘋果報復 我第一個堅決反對

2019-05-27 08:41
看更多

熱門文章

成人每年至少吃下5萬個塑膠微粒！喝瓶裝水比自來水慘

2019-06-06 08:32

中國打貿易戰最具殺傷力武器不是稀土 是磁鐵

2019-06-06 08:22

史上最貴10大軍機！ F-35才第8 這老爺機身價是它20倍

2019-06-06 11:00

川普又撂狠話！還可能對中國3000億美元產品加徵關稅

2019-06-06 15:59

離奇命案！遊多明尼加 3美國人7天內在同一旅館暴斃

2019-06-06 09:58

丹麥候選人撞臉「馬英九」 網笑：怎麼跑來丹麥啦

2019-06-06 11:35

比起閃嫁放浪兄弟 日網友更驚訝志玲姊姊這一點

2019-06-06 23:09

「這男人有點奇怪」韓女上摩鐵傳訊後被發現裸屍旅館

2019-06-06 12:35

月球表面出現神秘閃光 德國科學家AI望遠鏡窺真相

2019-06-06 14:32

日經：華為被列黑名單後 已開始向供應鏈砍單

2019-06-06 08:53

史上最年輕！21歲女完成環遊世界196國夢想

2019-06-06 10:30

影／世上最輕、密度最小的固體 光照下近透明

2019-06-06 17:51

經濟學家：川普是「天才」！祭關稅是為明年勝選鋪路

2019-06-06 16:55

找中國幫忙 沙烏地阿拉伯大幅提升飛彈計畫

2019-06-06 10:56

美議員拋震撼新法！中國在美上市公司若違規處下市三年

2019-06-06 09:30

貿易戰美歐精品業兩樣情 LV中國銷售成長「前所未聞」

2019-06-06 14:27

反擊華府吃虧論 陸商務部指美國其實賺很大

2019-06-06 18:18

【重磅快評】深陷三重危機的德國總理梅克爾

2019-06-06 12:25

荷蘭17歲女孩決定安樂死？友人澄清：不，她絕食過世

2019-06-06 11:04

為何逃避兵役？川普：越戰又糟又遠

2019-06-06 14:24

93歲老兵暗示追求梅蘭妮亞 川普大器回應

2019-06-06 18:39

貿易報復? 福特在中國合資公司遭重罰

2019-06-06 17:00

川普訪英期間 和這個人見面6次

2019-06-06 20:24

中國稀土戰如何解套？美另尋來源 看上非洲供應商

2019-06-06 10:50

影／美國版「卡神」！他用十年累積千萬信用卡點數

2019-06-06 17:20

影／日女星籲廢上班穿高跟鞋規定 男官員三兩句否決

2019-06-06 17:57

大陸停進美國黃豆 今年前4月降逾70%創新低

2019-06-06 16:34

印度「矽谷」幾百萬人沒有自來水 面臨乾旱期

2019-06-06 14:01

Uber超狂霸氣升級 紐約客戶下個月可直接叩直升機

2019-06-06 17:48

洛杉磯機場大停電 三座航廈旅客苦等

2019-06-06 16:20

經濟解析／川普貿易戰詭譎難測 亞洲光降息還不夠

2019-06-06 22:40

滿足川普、遏無證客 專家：墨國面臨「不可能任務」

2019-06-06 16:39

二戰後殺最多人！德護士殺85病患 再被判無期徒刑

2019-06-06 21:15

老美管不著…華為與俄國簽約發展5G

2019-06-06 14:22

商務部再重砲轟美 要談必須拿出誠意不惜採必要反制

2019-06-06 15:46

來源取代性低 稀土磁鐵可成中方貿易戰新武器

2019-06-06 20:19

傳索羅門檢討對台邦交 澳紐盼索國考量長期利益

2019-06-06 14:01

男子把前院整成納粹萬字 鄰居怕怕

2019-06-06 15:39

日防長致歉 承認陸基神盾系統部署地調查結果有誤

2019-06-06 12:44

傳美墨貿易談判未果 信評公司下修墨國評等「接近垃圾等級」

2019-06-06 09:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top