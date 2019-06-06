因應貿易威脅 美採非常手段確保稀土供應

2019-06-06 16:44 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



美國4日宣布將採取「空前行動」確保戰略物資和稀土的供應，回應中國威脅管制稀土的出口。中國則是回應美國的關稅戰和貿易戰。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)公布一份報告，指出35種戰略物資和元素「攸關美國的經濟與國家安全」，包括鈾礦、鈦和稀土等手機、電腦、飛機、導航器材不可或缺的原料。

他說，聯邦政府將採取「史無前例」的手段，確保這些「重要原物料」的供應不被切斷。

這份報告是承川普總統去年12月的命令而提出，北京則在中美貿易大戰愈趨激烈之際，提出限制稀土出口的「戰略回應。」

稀土等進口受到打擊，對美國是「潛在的危險」。報告指出，「如果中國或俄國長期中斷對美國及盟邦的出口，類似中國2010年禁運稀土，長期中斷供應可能造成美國和外國重要金屬供應鏈的重大震撼。」

根據彭博新聞社的分析，中國約占全球稀土出口總量的70％，雖然美國從1960到1980年代曾是全球稀土最大生產國，但1980年以後領導地位就「外移」了。

報告提出幾項建議，解決這問題，包括加強了解國內稀土供應來源、加速批准開採生產。另一「解方」是加強對美國盟邦的投資與貿易，以獲取中國之外的來源。

內政部長伯恩哈特(David Bernhardt)說，內政部將配合完成總統「不受外國挾持」的指示，加速批審國內探勘、採礦許可。

當局公布的資料顯示，美國的稀土礦藏有140萬噸，是去年產出的93倍。但是，美國唯一生產稀土的加州MP Materials公司，卻把所有稀土都運到中國處理，因為沒有別處可以精煉美國稀土。