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貿易報復? 福特在中國合資公司遭重罰

2019-06-06 17:00世界日報 中國新聞組／綜合5日電

在美中貿易戰升級、中國加緊報復美國封殺華為公司之際，北京當局5日以「縱向壟斷」為由，重罰中美合資公司長安福特汽車公司人民幣1億6280億元，約合2355萬美元。

中國官媒說，長安福特2013年以來在重慶限定整車最低轉售價格，違反反壟斷法。國家市場監管總局對長安福特上一年度重慶地區銷售額處以4%的罰款。

福特汽車的合資企業長安福特遭到中國政府重罰。圖為長安福特在深圳的展示館。 美聯社
福特汽車的合資企業長安福特遭到中國政府重罰。圖為長安福特在深圳的展示館。 美聯社
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長安福特成立於2001年，是美國福特汽車進軍中國市場後成立的合資企業，持股50%，另一半則由中國國企長安汽車集團持股持有。受處罰消息拖累，長安汽車6月5日上午的股價一度暴跌逾7%。

中國曾以類似原因裁罰中外合資汽車廠家。上海物價局2016年認定上海通用汽車與經銷商達成壟斷協議，處以罰款人民幣2億元。

在美中貿易戰升級及美國封殺華為公司後，中國也先後採取報復措施，除對600億美元美國商品加徵關稅外，還威脅打出「稀土牌」，設立「不可靠實體清單」，對美國「聯邦快遞」(FedEx)立案調查等。

第一財經報導，長安福特過去曾有一年近百萬輛的銷售佳績，但受中國車市蕭條影響，2018年全年銷量僅剩37萬多輛，較前一年重跌54.3%；2019年第一季銷量更較去年同期下滑71.79%。

澎湃新聞引述長安福特5日回應稱，充分尊重並堅決執行國家相關部門就此次反壟斷調查所做出的處罰決定，「我們已經採取行動，與經銷商一起規範區域銷售管理。同時我們將按照國家法律法規的要求，繼續進一步規範經營活動，切實維護自由、公平的市場競爭環境」。

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