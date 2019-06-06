美中交惡之際 習近平訪俄與普亭峰會

2019-06-06 16:33 世界日報 特派記者 世界日報 特派記者 賴錦宏 ／綜合5日電



中國國家主席習近平5日開始對俄羅斯展開三天國事訪問，並出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇。這是中美貿易談判破裂後，習近平首次出訪，將擴大雙方在經貿和北極航道的合作。習近平和普亭當天舉行峰會後，決定將兩國關係提升為「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」，雙邊關係再上一階。

會後雙方代表簽署「關於推動中俄全面戰略協作夥伴關係邁入新時代和加強現代戰略穩定的聯合聲明」，以及30多項政府合作文件與商業協議。

新華社5日晚間報導，習近平與普亭當天決定，將兩國關係升級為「新時代中俄全面戰略協作夥伴關係」，較先前雙方定義的關係，多出了習近平專屬的「新時代」三個字。

外界因此認為，在中美貿易爭端不斷升級的背景下，習近平此時訪問俄羅斯，似有「鞏固後防」的意味。

習近平在出訪前接受俄國媒體聯訪表示，去年中俄雙邊貿易額突破1000億美元，創歷史新高。在當前國際貿易和投資低迷、保護主義加劇複雜形勢下，中俄經貿合作獲得顯著成果更顯難能可貴。兩國政府部門正採取更加積極的措施，爭取提升雙邊貿易額，推動雙邊貿易高質量發展。

習近平說，中俄經貿合作中還存在一些具體問題。有效解決問題的途徑就是創新思路，多措並舉，拓展合作領域，深挖合作潛力，擴大相互投資、市場准入，提升貿易和投資便利化水平，推動農產品貿易、電子商務、服務貿易等領域合作發展。

習近平強調，此次訪俄，北極航道將成為合作重點，他鼓勵中國企業參與。去年年初，中國公布「冰上絲綢之路」，準備開發穿越北極圈海運通道。這條航線東起美國和俄羅斯之間的白令海峽，沿俄羅斯北部向西延伸至北歐的挪威，連接北美、東亞和西歐三大經濟區域。

美俄兩國在爭奪北極圈資源上競爭激烈。面對中國加入戰局，曾有美國官員稱，美國或將照搬南海做法對付中國。

今年是中俄建交70周年，兩國多次強調，中俄關係處於歷史最好時期。4月，普亭曾赴北京，支持與中國聯手建設「一帶一路」和歐亞經濟聯盟。

近年來，中俄關係緊密，自2013年習近平就任中國國家主席以來，與普亭已會晤30多次。習第一次出訪就是到俄羅斯。雙方在能源、農業、交通等領域重大基礎建設加快合作，包括原油和天然氣管道、鐵路合龍、衛星導航等方面。