美媒：FedEx錯送華為包裹 因配合川普政府封殺令

2019-06-05 17:41 世界日報 中國新聞組／北京5日電



聯邦快遞集團日前「錯送」華為包裹，被中國立案調查，3日股價盤中一度創下三年新低。（美聯社） 分享 facebook 美國快遞巨頭聯邦快遞（FedEx）先前對於擅自將原定寄往中國的華為包裹轉運至美國，堅稱「誤送」；不過，華爾街日報最新報導指出，聯邦快遞錯運華為包裹實是因應對川普政府新規所致。

華爾街日報4日引述一名知情人士透露，為遵守川普政府打擊華為的措施，聯邦快遞集團對內部協議作出了改變，這導致該快遞巨頭將華為的兩個包裹錯送到美國。

據報導，這名知情人士稱，這兩個包裹是從日本寄到華為在中國的地址，但分揀錯誤導致這些包裹轉運到聯邦快遞位於孟菲斯的全球總部。知情人士稱，美國對企業與華為的業務往來實施的新限制，影響了聯邦快遞處理華為包裹的方式。

中國電信設備巨頭華為正深陷中美貿易戰的中心，上周該公司指責聯邦快遞轉運兩個從日本寄出的包裹，另試圖轉運兩個從越南寄出的包裹。華為稱，已向中國當局提出投訴，後者正在調查此事。

另據本報系聯合報報導，聯邦快遞因將華為包裹「誤送」轉運至美國，遭中國官方立案調查甚至將列入「黑名單」。受消息影響，聯邦快遞集團3日股價美股盤前大跌3.14%，以此計算，市值開盤便將蒸發12.6億美元。最終收跌1.26%至152.34美元，盤中股價跌至150.68美元，創三年新低。

聯邦快遞（中國）官網顯示，目前公司在中國區擁有員工約9000人，在北京、上海、深圳、廣州和杭州的機場均有服務，每周還有220個航班為其貨物提供運送。

中美貿易戰火升級，中方調查FedEx錯送包裹，被視為北京對外企發出警告。中方建立不可靠實體清單，調查FedEx將是對違反中國法律和規定的其他外企和個人的警告。