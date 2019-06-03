川習會前北京祭出黑名單 對外畫紅線、對內安民心

2019-06-03 17:59 世界日報 記者羅印╱北京報導



月底川習會，中國先祭出黑名單，一揮關稅大刀。 歐新社 分享 facebook 就在正式對美國價值600億美元商品加徵關稅後隔天，中國國務院發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，強調達成貿易協議的三大前提。這是中國在本月底大阪G20「川習會」前，先劃出談判底線，同時也對內部宣示捍衛國家利益的決心。

中國發布的白皮書提到「雙方達成協議的前提是美國取消全部加徵關稅，採購要符合實際，同時確保協議文本平衡，符合雙方共同利益。」這是北京首度透過官方正式文件，表明達成貿易協議的前提，也透露雙方談判破局的原因，除經濟領域，美方要求已踩到北京最在乎的「主權紅線」和國家尊嚴。

川普總統和中國國家主席習近平預計本月底出席在日本大阪舉行的G20峰會，雙方屆時將在「川習會」再度過招，從高調發布白皮書來看，中方已先表態、劃出「底線」，企圖以此逼使對方最終讓步或妥協，或也是談判手段之一。

除了對華府喊話，北京這份白皮書也有對中國內部表態和宣示、安撫民族主義情緒的味道。白皮書提到「中國不願打，不怕打，必要時不得不打」；還說美方指責中方立場倒退是不負責任的，是「潑髒水」。如此「接地氣」的語言用法，更像是說給中國民眾聽。

為了反制美國，中國也宣布將建立「不可靠實體清單」制度，對出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入清單報復。