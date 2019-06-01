反制美國 中國將列「不可靠實體清單」

中美貿易戰升級、美國封殺華為，中國官方已決定加大反制措施；中國商務部5月31日宣布，將建立不可靠實體清單制度，包括把出於非商業目的，對中國實體封鎖、斷供或其他歧視性措施，對中國相關產業造成實質損害，對國家安全構成威脅或潛在威脅的外國法人、其他組織或個人等列入清單。

在川普總統一直以安全問題為由，向盟國施壓要求禁止華為設備進入它們的通信網絡。包括谷歌、微軟等企業日前陸續宣布將停止供應產品給華為；中國商務部的這番宣告，是對這項行動的反制。

商務部發言人高峰31日表示，一些外國實體出於非商業目的，違背正常市場規則和契約精神，對中國企業採取封鎖、斷供和其它歧視性措施，損害中國企業的正當權益，危害中國國家安全和利益，也給全球產業鏈、供應鏈安全帶來威脅，對全球經濟造成負面衝擊，對相關企業和消費者利益造成損害。

高峰說，中國為維護國際貿易規則和多邊貿易體制，反對單邊主義和貿易保護主義，維護中國國家安全、社會公共利益，以及企業的合法權益，定建立不可靠實體清單制度。

高峰說，該制度是依據中國「對外貿易法」、「反壟斷法」、「國家安全法」等有關法律法規建立的；對於列入「不可靠實體清單」的外國法人，其他組織或個人將採取必要措施，具體措施將於近期公布。

中央廣電總台國際線上隨後發表「國際銳評」指出，這是中方對美方在毫無證據情下，將多家中國企業列入出口管制「實體清單」的被迫反制，對於中國這一維護自身合法權益的舉動，外界不應感到意外。