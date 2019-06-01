親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「吳子嘉催出挺韓人潮」 藍議員：黨內初選結果形同出爐

反制美國 中國將列「不可靠實體清單」

2019-06-01 19:17世界日報 特派記者賴錦宏林宸誼／連線報導

中美貿易戰升級、美國封殺華為，中國官方已決定加大反制措施；中國商務部5月31日宣布，將建立不可靠實體清單制度，包括把出於非商業目的，對中國實體封鎖、斷供或其他歧視性措施，對中國相關產業造成實質損害，對國家安全構成威脅或潛在威脅的外國法人、其他組織或個人等列入清單。

川普總統一直以安全問題為由，向盟國施壓要求禁止華為設備進入它們的通信網絡。包括谷歌、微軟等企業日前陸續宣布將停止供應產品給華為；中國商務部的這番宣告，是對這項行動的反制。

商務部發言人高峰31日表示，一些外國實體出於非商業目的，違背正常市場規則和契約精神，對中國企業採取封鎖、斷供和其它歧視性措施，損害中國企業的正當權益，危害中國國家安全和利益，也給全球產業鏈、供應鏈安全帶來威脅，對全球經濟造成負面衝擊，對相關企業和消費者利益造成損害。

高峰說，中國為維護國際貿易規則和多邊貿易體制，反對單邊主義和貿易保護主義，維護中國國家安全、社會公共利益，以及企業的合法權益，定建立不可靠實體清單制度。

高峰說，該制度是依據中國「對外貿易法」、「反壟斷法」、「國家安全法」等有關法律法規建立的；對於列入「不可靠實體清單」的外國法人，其他組織或個人將採取必要措施，具體措施將於近期公布。

中央廣電總台國際線上隨後發表「國際銳評」指出，這是中方對美方在毫無證據情下，將多家中國企業列入出口管制「實體清單」的被迫反制，對於中國這一維護自身合法權益的舉動，外界不應感到意外。

川普
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

劉遵義：川普短期無意達成美中貿易協議

2019-06-01 18:23

掀底牌？國務院明發佈中美經貿磋商中方立場白皮書

2019-06-01 15:46

美寬限期截止 中國貨抵港口開始加徵關稅

2019-06-01 14:45

華為風暴 美防長：企業與政府走太近難讓人信任

2019-06-01 14:22

貿戰擴大！中再對600億美元美貨加稅生效 BBC：可能打擊川普票倉

2019-06-01 13:32

美國封殺擴大／新思科技傳停止提供軟體更新 華為5G再受挫

2019-06-01 13:27

中美貿易戰／中國擬打稀土戰 國企巨頭動起來

2019-06-01 13:22

美國封殺擴大／華為反制 將限制員工與美國人互動

2019-06-01 13:20

貿易戰今正式反擊 陸：不可能讓步

2019-06-01 13:01

貿易戰陸今正式反擊 王受文：中國不可能讓步

2019-06-01 10:48

陸再對美貨加稅 瞄準600億美元產品

2019-06-01 00:17

華為反擊美 將限制員工與美國人互動

2019-06-01 00:04

反制美國封殺華為 陸將建立「不可靠實體清單」

2019-05-31 23:58

陸擬打稀土戰 動員國企

2019-05-31 23:45

封殺華為 新思科技跟進

2019-05-31 23:30

中國6月1日起對美600億商品加徵關稅 保險套也入列

2019-05-31 18:50

不甩美禁令？ 馬哈迪：將多用華為技術

2019-05-31 18:04

英首次5G電視直播 「它」是大功臣

2019-05-31 17:55

美中女主播隔空對話 學者有話說

2019-05-31 15:17

FOX女主播再度邀請 劉欣：非常願意對話

2019-05-31 14:40

美中交鋒新戰場：決勝貨幣金融戰

2019-05-30 11:06

川普制裁令讓神話破功 華為想脫鉤搞「中國標準」難

2019-05-30 08:34

華為創辦人任正非彭博專訪：若陸對蘋果報復 我第一個堅決反對

2019-05-27 08:41
看更多

熱門文章

川普出席美空軍官校畢典 主持人唱名台灣

2019-05-31 23:44

維吉尼亞州槍擊案 CNN：至少11死

2019-06-01 07:32

貿易戰陸今正式反擊 王受文：中國不可能讓步

2019-06-01 10:48

掀底牌？國務院明發佈中美經貿磋商中方立場白皮書

2019-06-01 15:46

出席空軍官校畢典 川普與中華民國國旗同框合照

2019-06-01 12:22

「女員工穿短裙就發獎金」 俄羅斯企業怪招提升士氣惹爭議

2019-06-01 10:07

反制美國封殺華為 陸將建立「不可靠實體清單」

2019-05-31 23:58

菲律賓送69貨櫃垃圾回加拿大 中停台灣　

2019-05-31 22:12

墨西哥、中國貿易雙利空 道瓊早盤重挫300點

2019-05-31 21:56

美國維吉尼亞州槍擊事件11死6傷 槍手已被捕

2019-06-01 06:37

川普關稅大棒揮向墨西哥 傳惹火美貿易代表

2019-06-01 07:51

貿戰擴大！中再對600億美元美貨加稅生效 BBC：可能打擊川普票倉

2019-06-01 13:32

8人並列冠軍！拼字魔人有「武功祕笈」 居然都來自這國

2019-06-01 09:00

陸擬打稀土戰 動員國企

2019-05-31 23:45

華為反擊美 將限制員工與美國人互動

2019-06-01 00:04

封殺華為 新思科技跟進

2019-05-31 23:30

梅克爾鼓勵哈佛畢業生拆「心牆」 暗批川普

2019-06-01 00:18

杜特蒂嗆北京：一個國家主張擁有整片海洋對嗎？

2019-06-01 17:12

維吉尼亞州槍擊案 槍手在內共13人喪生

2019-06-01 10:07

川普關稅威脅墨西哥 美股跌354點週線連6黑

2019-06-01 07:47

美寬限期截止 中國貨抵港口開始加徵關稅

2019-06-01 14:45

美房貸利率跌破4%

2019-06-01 01:07

陸再對美貨加稅 瞄準600億美元產品

2019-06-01 00:17

川普推文突襲 對墨加稅5%

2019-05-31 23:44

碼頭堆6年！ 菲律賓69貨櫃垃圾 加拿大吞回去

2019-06-01 00:16

你吃素嗎？快來這裡住「素」！

2019-06-01 10:45

劉遵義：川普短期無意達成美中貿易協議

2019-06-01 18:23

好意外！印度上季GDP成長5.8% 敗給中國

2019-05-31 22:24

螞蟻人注意！加工食品充斥奈米級添加物 科學家表疑慮

2019-06-01 14:24

工業革命以來首次！ 英國14天未使用煤炭發電

2019-06-01 11:25

六四週年後 傳美副總統將發表批中強硬演說

2019-05-31 20:52

投資名人對「空檔年」嗤之以鼻：應先還完學貸！

2019-06-01 00:34

影／不滿員工闖維州市府開火 全美今年第150起槍案

2019-06-01 12:07

美國重視人權？李家同：這監獄罰七天不喝水鬧出人命

2019-06-01 19:06

風波落幕 菲國69貨櫃垃圾 加拿大吞回去

2019-06-01 14:06

夏威夷豆起源地不在夏威夷？ 70％來自澳洲昆士蘭

2019-06-01 12:49

中美貿易戰／中國擬打稀土戰 國企巨頭動起來

2019-06-01 13:22

美公司債風險升至新高

2019-06-01 01:07

美國封殺擴大／新思科技傳停止提供軟體更新 華為5G再受挫

2019-06-01 13:27

川普拚連任月中佛州起跑 民主黨拜登呼聲最高

2019-06-01 09:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top