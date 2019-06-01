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普悠瑪翻覆 台鐵向日方究責賠償被反咬「保養不良」

貿戰擴大！中再對600億美元美貨加稅生效 BBC：可能打擊川普票倉

2019-06-01 13:32世界日報 中國新聞組／北京1日電

本報系經濟日報報導，中國上調對部分600億美元美國產品所加徵的報復性關稅，將自1日起生效。此舉加劇了外界的擔憂，即全球最大兩個經濟體之間的貿易戰還將持續。為了因應美中新一輪關稅戰，兩國企業也爭相尋找替代方案、調整供應鏈，大傷業務元氣。

為了報復美國5月調高對2000億美元自中進口商品加徵的懲罰性關稅稅率，從10%上調到25%，中國在5月13日也宣布，6月1日零時起，對已加徵關稅的600億美元美國產品中，部分進一步提高關稅，稅率介於10%至25%。

其中，2493項美國產品加徵關稅的幅度將提高到25%，包括美妝產品、廚具、運動器材、鋼琴及弦樂器、酒類、工業機器人、輪胎、織品、木材及玩具等；1078項產品的加徵關稅幅度提高至20%；974項提高到10%；其餘595項則維持為5%。去年12月獲得豁免的汽車零組件這次仍未被納入。

兩國進口商都紛紛尋求調高價格以轉嫁成本，尋找替代方案。史坦普全球市場財智旗下貿易數據公司Panjiva的分析顯示，貿易戰正在改變全球的商品流動，美國企業轉向越南和南韓等地區購買家具、冰箱和汽車輪胎等受到影響的產品。

中國採購美國商品也受影響。根據美國農業部，今年第1季美國對中國農產品出口量年比下滑44%，或21億美元。中國採購美國早餐穀物下降45%，牛肉下降34%，豬肉下降20%。從美國進口寵物食品下降35%、紅酒和啤酒下降20%，杏仁等堅果下降47%。一些中國進口商表示，選擇從阿根廷或西班牙等國採購更多豬肉和牛肉，因美國產品已經不太好賣。

專注經營中國市場的美國酒類經銷商等商家也說，很難樂觀看待現況。智庫戰略與國際研究中心國際貿易問題專家萊茵施（William Reinsch）表示：「北京的態度正在變得強硬，雙方似乎都在準備一場長期戰。」

BBC中文網報導，中國這次瞄準的目標，是可能打擊美國生產商和美國總統川普票倉的商品。種種跡象表明，中國開始準備貿易持久戰。

戴相龍：G20川習會 難有大進展

美國之音報導，川普將於6月底在日本大阪舉行的20國集團（G20）峰會期間，與中國國家主席習近平會談。中國人民銀行前行長戴相龍5月31日表示，預計中美元首下月的會晤很難取得重大進展。

中美相互加徵關稅，外界擔憂全球最大兩個經濟體之間的貿易戰還將持續。圖為北京一家購...
中美相互加徵關稅，外界擔憂全球最大兩個經濟體之間的貿易戰還將持續。圖為北京一家購物商城。 （歐新社）
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