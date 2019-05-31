英首次5G電視直播 「它」是大功臣

2019-05-31 17:55 世界日報 中國新聞組／香港31日電



英國廣播公司（BBC）在30日使用5G網路直播早間節目，這是英國首次使用5G信號的電視直播，該信號由英國電信巨頭BT旗下的EE運營商提供。大公報報導，直播前，主持人在社交媒體分享幕後花絮，將鏡頭對準華為設備說道：「就是它，能夠支持我們進行全英首次5G電視直播！」

儘管此前關於EE、Vodafone等英國運營商限制華為參與5G建設的傳言層出不窮，但華為設備亮相全英首次5G電視直播一事證明，英國的公司和機構依舊使用華為設備開啟了自己的5G時代。