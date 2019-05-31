不甩美禁令? 馬哈迪：將多用華為技術

2019-05-31 18:04 世界日報 中國新聞組／北京31日電



馬哈迪在「亞洲的未來」會議上發言。(取材自觀察者網/視覺中國圖) 分享 facebook 美封殺華為，不少國家及企業跟隨，但馬來西亞卻反其道而行。該國總理馬哈迪30日表示，「必須認識到全新強大的中國」，明確表示支持中國公司，並希望國家能夠盡可能使用華為技術。對此，中國外交部發言人陸慷回應稱，馬哈迪說的是「大實話」，也是「公道話」。

本報系聯合報報導，日本經濟新聞主辦的國際交流會議「亞洲的未來」30日在東京舉行。據日經報導，馬哈迪在演說中表示，中美主導權之爭對世界來說絕非好事，「被兩頭大象踩踏的將是草」，包括馬來西亞在內的亞洲將受到巨大影響。馬哈迪並敦促美國在貿易爭端、華為事件中，對中國做出讓步，「協商破局恐導致軍事衝突」。

馬哈迪在演講提及華為時表示，華為技術水平遠超過馬來西亞，「希望盡可能地利用其技術」，與引入５Ｇ時排除華為產品的美國等國劃清界線。馬哈迪也批評美國封殺華為，表示東方國家的產品已不再是仿製品，「不承認東方國家在研發領域正在變強是不行的」。

馬哈迪也對南海現狀表示擔憂，一旦發生戰爭，東南亞全體將遭殃，他反對美國為威懾向南海派遣軍艦，「軍艦不應該停泊在南海」。他提議創設新對話框架，一切在談判桌上解決。

馬哈迪強調正面面對中國的必要性，西方國家認為中國將在某一天實現民主化，但事實並非如此，不應該強迫其改變政權。

觀察者網報導，馬哈迪曾表示過，「自己是中國的好朋友」。在日前兩國慶祝建交45週年之際，馬哈迪撰文指出，他帶領的希望聯盟政府會加強中馬兩國間緊密且深具意義的合作，並再度重申支持中國「一帶一路」倡議。

報導指出，外交部發言人陸慷30日說，馬哈迪總理說的是「大實話，也是公道話」。包括中國、馬來西亞在內的廣大發展中國家當然都有發展能力提高、科技水平進步的權利。在經濟全球化的今天，通過互利合作實現共同發展、共同進步，實際上是拓展了各國的發展空間、做大了共同利益蛋糕，符合所有人的利益。