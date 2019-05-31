親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

市長換人空氣換新？學者：台中人還在意空污嗎？

韓國瑜赴北檢告吳子嘉 「他說謊抹黑有責任拿出證據」

美中女主播隔空對話 學者有話說

2019-05-31 15:17世界日報 記者黃少華╱舊金山報導

中國央視旗下環球電視網（CGTN）主播劉欣應福斯商業網（Fox Business）女主播雷根（Trish Regan）之邀就美中貿易戰隔空對話，受到舊金山學界關注。舊金山大學商學院教授、舊金山對華辦公室（ChinaSF）策略顧問鄺鐵誠認為，劉欣表現出很高的智慧，有助於讓本來不喜歡中國的外國人對中國的觀感產生了積極改變，這一點對中國非常重要。

鄺鐵誠表示，觀看雷根節目的人有相當一部分教育程度並不是太高，絕大部分人甚至不知道「國家資本主義」的概念，因此，這一次對話讓人感覺儼然就是雷根請了一位中國專家講述中國，並不是媒體此前炒作的辯論。

此次對話因其熱度在中國引發了高度關注。但鄺鐵誠同時指出，在美國，雷根如果將話題講得太生硬，就不能讓大多數觀眾明白她的意思。他說，即使是他平常在電台節目中講到很多美中關係的常用概念，也會讓相當一部分老華僑聽不明白。

鄺鐵誠說，雷根問的一些問題正是很多美國人對中國感到陌生的部分，劉欣在解釋「國家資本主義」時就釐清，並不是很多人誤認為的絕大部分中國人為國企打工，而是中國80%以上的企業是民營企業。另外，劉欣在對話中呈現出純正的英式英語，這些是雷根給到劉欣的重要平台，也是劉欣獲得了出彩的機會。

鄺鐵誠認為，這場對話對中國非常重要，因為CGTN是中國官媒中央廣播電視總台的重要組成，某種程度上可以代表中國官方，而福斯新聞（Fox News）則是美國總統川普必看的電視新聞節目，主播雷根的觀眾群大約有300萬人，大多數是保守派和川普支持者。

丕優研究中心（Pew Research Center）5月14日至6月15日研究數據，顯示在18至29歲之間的1500名青年受訪者當中，約50%對中國有好感。鄺鐵誠表示，美國年輕人對日益強大的中國並不擔憂，甚至認同華為手機和技術的先進性，表達貿易戰只是華府政客在操弄的結果。

談到兩名女主播此次對話的其它主要大背景，鄺鐵誠說，對中國不友善的人士有很多是年齡偏大的川普支持者，他們往往認為中國在習近平執政下已經超越美國，科技近年來發展迅速，並且倚靠「國家資本主義」壯大實力。一些只去過中國沿海大城市的美國科技企業高管甚至片面認為中國比美國富有。他表示，雷根的提問正是基於這些錯誤前提。

雷根舊金山劉欣
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

FOX女主播再度邀請 劉欣：非常願意對話

2019-05-31 14:40

川普利用關稅戰振興產業 紐時：商家消費者同受害

2019-05-31 13:50

中美貿戰談判 難解核心問題

2019-05-31 13:28

貿易戰升級！中國停買美大豆 美徵2產品反傾銷稅

2019-05-31 13:17

堵非法移民 川普：墨國貨增關稅 下月起每月加5%

2019-05-31 13:15

孟晚舟被押後 首位訪中加拿大省長：希望擴大對中國合作

2019-05-31 12:44

嗆「勿謂言之不預」登美媒頭條 人民日報再嗆這一句

2019-05-31 12:41

華為禁令蔓延學術界IEEE封殺令 北大、清華反制

2019-05-31 12:38

中國傳停購美國黃豆

2019-05-31 01:27

中美女主播越洋辯論 意外和諧

2019-05-30 23:59

中美女主播之戰 陸媒：3細節看出劉欣是贏家

2019-05-30 23:59

美中女主播辯論雷聲大雨點小 中國觀眾失望

2019-05-30 22:27

打擊蘋果作為報復？ 陸商務部重申保護外商合法權益

2019-05-30 19:56

陸商務部：美方前後矛盾 令人懷疑其誠意

2019-05-30 19:50

大馬總理籲美國：必須認識到全新強大的中國大陸

2019-05-30 19:03

北京若替華為出氣 分析：蘋果紮根穩固可度難關

2019-05-30 18:56

中美主播大戰 俄國女主播也參戰批：美封殺華為

2019-05-30 18:54

港媒：美向中提開放互聯網 致貿易談判破局

2019-05-30 18:53

因應貿易戰長期化 大陸積極擴大黃豆種植面積

2019-05-30 18:37

美中貿易戰當紅主播劉欣 大二國際英語演講比賽冠軍影片出爐

2019-05-30 17:44

影／辯論變「專訪」 美中主播談貿易戰缺激烈火花

2019-05-30 17:20

防中國反制貿易戰 五角大廈交評估報告

2019-05-30 17:05

貿易戰效應／五角大樓促減少稀土對中依賴

2019-05-30 15:35

貿戰波及民眾 趙美心：美國人應多發聲維權

2019-05-30 14:43

美中主播辯論後 劉欣稱和雷根「完全可能做朋友」

2019-05-30 14:34

美中女主播辯論 雙方超客氣沒戰火

2019-05-30 14:31

中美主播辯論 環時總編：更像是雷根對劉欣的採訪

2019-05-30 14:28

中國謹慎應對女主播辯論 陸媒：劉欣榮者歸來

2019-05-30 14:17

美中女主播辯論 中國網民批：根本是場鴻門宴

2019-05-30 11:50

美中貿易戰僵局 美代防長：不應與軍事混為一談

2019-05-30 11:46

中共副外長暗批美：挑起貿易戰是「經濟恐怖主義」

2019-05-30 11:45

中美女主播辯論 陸媒分析三點後喊：劉欣是贏家

2019-05-30 11:29

美駐日大使投書籲美日攜手主導5G框架

2019-05-30 11:16

美中女主播雷根、劉欣辯貿易戰 重點一次看

2019-05-30 11:13

人民日報再嗆「美國那些政客」：莫要一條道走到黑

2019-05-30 11:12

美中交鋒新戰場：決勝貨幣金融戰

2019-05-30 11:06

川普制裁令讓神話破功 華為想脫鉤搞「中國標準」難

2019-05-30 08:34

華為創辦人任正非彭博專訪：若陸對蘋果報復 我第一個堅決反對

2019-05-27 08:41

最致命的一擊！安謀也要跟他分手 華為就像沒有氣泡的可口可樂

2019-05-24 10:30
看更多

熱門文章

「幫我跟新男友付房租」...野蠻女友分手拒搬走 他佈局7日優雅復仇

2019-05-30 20:57

川普首度承認 「俄國幫助我當選」

2019-05-30 21:42

為峰會失敗負責？北韓傳處決負責2月川金會官員

2019-05-31 08:30

阻墨移民祭大棒 川普宣布所有墨西哥商品加徵5%關稅

2019-05-31 08:07

嫁給銀行家當貴婦？ 她控訴：忍受20年的羞辱生活

2019-05-31 12:57

床上突然多了一個伴 她被舔醒後與大巨蟒四目對視

2019-05-31 09:51

中國傳停購美國黃豆

2019-05-31 01:27

日本超商招牌第一個字不會亮 背後原因超暖心

2019-05-31 13:35

美6月10日起對墨西哥徵5%關稅 直到移民問題解決

2019-05-31 07:54

大馬總理籲美國：必須認識到全新強大的中國大陸

2019-05-30 19:03

時薪超過台幣400元 基本工資最高的是這個國家

2019-05-30 17:14

影／多瑙河船難畫面曝光！大船從後撞翻小船 7秒後沉沒

2019-05-31 12:50

還記得張德培嗎？30年前拍下藍道經典奇招 再現法網

2019-05-31 11:00

貿易戰升級！中國停買美大豆 美徵2產品反傾銷稅

2019-05-31 13:17

梅克爾在哈佛畢典致詞 暗轟川普種種不是

2019-05-31 11:48

華為禁令蔓延學術界IEEE封殺令 北大、清華反制

2019-05-31 12:38

美中女主播辯論雷聲大雨點小 中國觀眾失望

2019-05-30 22:27

中美女主播之戰 陸媒：3細節看出劉欣是贏家

2019-05-30 23:59

中美女主播越洋辯論 意外和諧

2019-05-30 23:59

稀土戰開打？ 彭博：中國限制稀土出口計畫可立即實施

2019-05-31 11:27

中美主播大戰 俄國女主播也參戰批：美封殺華為

2019-05-30 18:54

多瑙河撞船 增至8死20失蹤

2019-05-30 17:48

美中貿易戰當紅主播劉欣 大二國際英語演講比賽冠軍影片出爐

2019-05-30 17:44

馬侃號被蓋「國防布」？川普否認

2019-05-31 00:06

明洞美妝店失寵「平價Daiso」崛起！年輕遊客殺紅眼搬貨

2019-05-30 21:16

多瑙河夜翻船 南韓遊客7死19失蹤

2019-05-30 23:50

每個女生「這個地方」都有一顆痣？ 網友見證瘋傳

2019-05-31 14:31

川習G20峰會談和？這2大風險可能粉碎市場希望

2019-05-30 22:40

美盟友擬推非美元體制

2019-05-30 23:21

沙國要漲亞洲油價 煉油業有壓

2019-05-30 23:22

北京若替華為出氣 分析：蘋果紮根穩固可度難關

2019-05-30 18:56

金融時報：華為已遣返深圳總部美籍員工

2019-05-31 11:41

駐德代表謝志偉柏林街頭上演行動劇 受德媒矚目

2019-05-30 20:36

經濟解析／ 川普一推文 全球市場震動

2019-05-31 10:37

打擊蘋果作為報復？ 陸商務部重申保護外商合法權益

2019-05-30 19:56

沒給救生衣？多瑙河觀光船安全成疑

2019-05-31 00:00

影／辯論變「專訪」 美中主播談貿易戰缺激烈火花

2019-05-30 17:20

陸商務部：美方前後矛盾 令人懷疑其誠意

2019-05-30 19:50

智利升格「威廉斯港」 成為世界最南端城市

2019-05-30 21:27

韓外長康京和赴匈牙利 現場指揮沉船救援

2019-05-30 17:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top