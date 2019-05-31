美中女主播隔空對話 學者有話說

2019-05-31 15:17 世界日報 記者 世界日報 記者 黃少華 ╱舊金山報導



中國央視旗下環球電視網（CGTN）主播劉欣應福斯商業網（Fox Business）女主播雷根（Trish Regan）之邀就美中貿易戰隔空對話，受到舊金山學界關注。舊金山大學商學院教授、舊金山對華辦公室（ChinaSF）策略顧問鄺鐵誠認為，劉欣表現出很高的智慧，有助於讓本來不喜歡中國的外國人對中國的觀感產生了積極改變，這一點對中國非常重要。

鄺鐵誠表示，觀看雷根節目的人有相當一部分教育程度並不是太高，絕大部分人甚至不知道「國家資本主義」的概念，因此，這一次對話讓人感覺儼然就是雷根請了一位中國專家講述中國，並不是媒體此前炒作的辯論。

此次對話因其熱度在中國引發了高度關注。但鄺鐵誠同時指出，在美國，雷根如果將話題講得太生硬，就不能讓大多數觀眾明白她的意思。他說，即使是他平常在電台節目中講到很多美中關係的常用概念，也會讓相當一部分老華僑聽不明白。

鄺鐵誠說，雷根問的一些問題正是很多美國人對中國感到陌生的部分，劉欣在解釋「國家資本主義」時就釐清，並不是很多人誤認為的絕大部分中國人為國企打工，而是中國80%以上的企業是民營企業。另外，劉欣在對話中呈現出純正的英式英語，這些是雷根給到劉欣的重要平台，也是劉欣獲得了出彩的機會。

鄺鐵誠認為，這場對話對中國非常重要，因為CGTN是中國官媒中央廣播電視總台的重要組成，某種程度上可以代表中國官方，而福斯新聞（Fox News）則是美國總統川普必看的電視新聞節目，主播雷根的觀眾群大約有300萬人，大多數是保守派和川普支持者。

丕優研究中心（Pew Research Center）5月14日至6月15日研究數據，顯示在18至29歲之間的1500名青年受訪者當中，約50%對中國有好感。鄺鐵誠表示，美國年輕人對日益強大的中國並不擔憂，甚至認同華為手機和技術的先進性，表達貿易戰只是華府政客在操弄的結果。

談到兩名女主播此次對話的其它主要大背景，鄺鐵誠說，對中國不友善的人士有很多是年齡偏大的川普支持者，他們往往認為中國在習近平執政下已經超越美國，科技近年來發展迅速，並且倚靠「國家資本主義」壯大實力。一些只去過中國沿海大城市的美國科技企業高管甚至片面認為中國比美國富有。他表示，雷根的提問正是基於這些錯誤前提。