川普利用關稅戰振興產業 紐時：商家消費者同受害

2019-05-31 13:50 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合30日電



川普加徵鋼鐵鋁材進口關稅，圖為福斯汽車在德國工廠。美聯社 分享 facebook

川普對進口鋼鋁徵收關稅，說是為了使國內的生產商恢復活力，阻遏外國的競爭對手，然而之後出現的情況，說明利用貿易政策來振興陷入困境的行業，存在極大的危險。

紐時報導，川普實施的關稅在一年前正式生效，確實刺激了國內一些投資，一些閒置工廠也重新開放，然而真正創造的就業機會卻很少；而更大的影響是，反而迫使美國人在鋼鐵和鋁方面付出更多開銷。

川普一再聲稱關稅是重振標誌性的藍領產業。然而行業統計數據和股票價格，顯示了另一個不同的故事：美國最大的鋁和鋼鐵製造商的股票在過去一年中暴跌，鋁生產工作比一年前少，鋼廠僅增加了幾千個就業機會。

挪威鋁業巨頭Norsk Hydro負責人法格(Kathrine Fog)表示，相對於其他國家，美國消費者進口鋼鋁變得更加昂貴。

由於川普去年初對貿易夥伴徵收鋼鋁關稅，全球鋁價已下跌近20％，這在很大程度上歸功於中國的冶煉廠；由於美國徵收關稅，中國冶煉廠向全球市場注入了額外的供應，加上歐洲和其他大型經濟體對鋁的需求下降，全球生產成本都在下降。

數據顯示，美國鋁價大幅下跌約9％；因為美國消費者為鋁支付的價格，較全球市場上其他人所支付的價格翻了一倍。現在美國製造商為鋼鋁支付的費用，比其國際競爭對手，如挪威及加拿大多22％。

與此同時，當川普去年7月開始向中國進口貨品徵收340億元關稅，當時很多人都認為只是他的一個談判策略，不會持續很長時間。然而一年後，貿易戰沒有降溫反而加劇，美國不少電子製造商要採取措施保護自己。包括改寫合約，以便將關稅成本轉嫁給客戶、又將供應鏈從中國轉移出去、重新設計產品以避免中國的零部件；然而在全球大體系下，美國很多公司能做的並不多。

川普徵收中國貨品關稅，並未迫使企業將大規模生產遷返美國，因為美國的勞動力及其他成本遠高於中國。

美國最近數星期對中國電訊巨頭「華為」的封殺行動，為貿易戰開闢了新的戰線；由於華為從美國製造商處購買晶片和其他組件，因此分析師警告說，這樣的封殺，很快就會蔓延到其他美國公司。

去年，美國公司向外國買家出售了超過2000億元的電腦和電子產品，其中包括向中國出口的180億元；儘管只占美國總出口額2兆5000億元的一小部分，但在經濟增長中所占的比率卻非常大。

德意志銀行（Deutsche Bank）首席經濟師斯洛克（Torsten Slok）表示，任何破壞行業所依賴的全球供應鏈的做法，只會對美國經濟增長構成威脅。他說，今年半導體銷售額已經一直在下降。