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中美貿戰談判 難解核心問題

2019-05-31 13:28世界日報 記者陳開／洛杉磯報導

洛杉磯加大安德森經濟預測中心（UCLA Anderson Forecast）主任...
洛杉磯加大安德森經濟預測中心（UCLA Anderson Forecast）主任尼柯斯伯格（Jerry Nickelsburg）認為，中美即使達成協議，貿易爭端的核心問題仍無法解決。圖／世界日報提供
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美中貿易戰陷僵局，未來走勢引關注。洛杉磯加大安德森經濟預測中心（UCLA Anderson Forecast）主任尼柯斯伯格（Jerry Nickelsburg）認為，中美即使達成協議，貿易爭端的核心問題仍無法解決，經濟緊張局勢（economic tensions）將繼續上演。

國泰銀行30日在洛杉磯City Club舉行經濟展望會，洛杉磯加大安德森經濟預測中心主任尼柯斯伯格預測中美貿易戰未來走勢。他表示，中美貿易戰曠日持久，經濟貿易均受不同程度影響；雖然兩國領導人仍不鬆口，但休戰是民心所向。

現階段中國民族情緒高漲，加上中國受貿易戰影響沒有西方媒體宣傳的那麼大；中國國家主席習近平在西方壓力之下，能做出的讓步其實不多。川普在屢放豪言後，無論是為了「面子」還是2020年的選票，他都需要一場勝利。在此背景下，尼柯斯伯格不看好雙方能達成能解決核心問題的協定。

美國對中國貿易逆差無法解決，兩國間經濟摩擦將繼續存在。尼柯斯伯格研判，雙方近期達成的協定趨於「中性」，能滿足「休戰」的民心所向；但受制於經濟摩擦仍存在，美國從中國進口商品的增長率會逐漸放緩，隨著時間推移，貿易逆差狀況或能改善。

國泰銀行董事長鄭家發、國泰銀行首席運營官（COO）Chang Liu感謝尼柯斯伯格分享對中美貿易戰做出的預測。

洛杉磯貿易戰
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