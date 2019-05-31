貿易戰升級！中國停買美大豆 美徵2產品反傾銷稅

2019-05-31 13:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合30日電



中國因關稅戰暫停買美國大豆。圖／世界日報提供 分享 facebook

美中兩大經濟體因關稅引發的貿易戰再次升級，消息人士說，中國這個全球最大的大豆進口國，已因與美國的貿易戰升高，暫停購買美國大豆；另方面，美國則以中國對美國傾銷中製的床墊和啤酒桶為由，計畫對這兩項產品開徵反傾銷關稅。

消息人士說，雖然中國目前還不打算取消已下的訂單，但國家穀物購買人員尚未接到進一步指示，繼續進行所謂的友好採購；而且貿易談判沒有進展，近期內情況不太可能改變。

彭博新聞社說，隨著貿易緊張情勢升高，芝加哥商品期貨市場本月稍早大豆價格，曾跌到10年來的最低點，後來因農田淹水才回升。

政府資料顯示，中美雙方去年12月同意休戰，以表示友好並解決貿易爭執後，中國向美國購買了大約1300萬公噸大豆。農業部長普度今年2月表示中國保證再買1000萬公噸，可是這項採購已經停止。

農業部的資料也顯示，中國已下的訂單還有大約700萬公噸尚未交貨。

停止採購大豆直接衝擊川普總統的政治基本盤。在2016年大選，川普在美國10個大豆產量最大的州贏得八個，全部在中西部。大豆產量僅次於伊利諾州的愛阿華，更從民主黨轉向共和黨，可是2020年可能再度轉向。

農產品價格已連跌了五年，中西部開春後又遍地淹水造成農作損失，再加上與中國的貿易戰，使問題更加嚴重。就整體而言，美國去年的農業收入銳減16%，總值630億元，大約只有2013年的一半。

川普本月稍早升高貿易戰後，立即採取行動加強援助美國鄉村，當天就宣布為農民提供新一輪貿易援助；農業部表示，這批援助方案總值160億元。

同時，有跡象顯示中國正轉向巴西採購取代美國大豆。隨著過去數周出口速率加快，過去一個月在巴西巴拉那瓜港為裝載大豆支付的費用增加了一倍以上。

芝加哥商品業者說，巴西今後將幾乎獨家供應中國大豆，搶走美國的生意。

中國也在努力遏制豬瘟，使牲口飼料需求減少。大豆是飼料的重要成分，而專家估計中國豬隻供應已減少三成。

美國商務部則是在29日宣布計畫對中國製造的啤酒桶、床墊開徵反傾銷關稅；商務部表示，前者的稅率將提高到最高79.7%，床墊關稅則增為1731%。

商務部也宣布對德國和墨西哥製造的不鏽鋼桶開徵新關稅。