堵非法移民 川普：墨國貨增關稅 下月起每月加5%

川普總統轉推影片，說明美邊境偷渡問題嚴重。 法新社 分享 facebook

在美中關稅戰仍無止息跡象之際，川普總統30日再掄起增稅大棒，此次打向墨西哥，試圖利用逐步調漲關稅的方式，迫使墨西哥採取強硬政策，遏止無證移民湧入美國。

白宮發表聲明，宣布自6月10日起，將對墨西哥進口的所有商品加徵5%關稅。

聲明中表示，川普根據「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)授權採取行動，除非「墨西哥採取有效行動，緩解非法移民危機」，總統才會撤回徵稅成命。

聲明進一步警告，若墨西哥未依川普的要求行事，將逐步調漲關稅，6月首輪加稅5%後，7月將是10%、8月15%、9月20%，直到10月1日達25%；除非墨西哥採取阻擋無證移民的做法，否則這項稅率將永久實施。

美國貿易代表署數據顯示，墨西哥是美國第三大貿易夥伴，2018年進口3465億美元商品。

川普30日推文寫道，「6月10日，美國將對所有墨西哥進口產品徵收5%關稅，直到非法移民停止跨越墨西哥邊境來到美國，停止(STOP)。」

他接著寫道，「關稅將逐步增加，直至非法移民問題解決…屆時將移除關稅」。

目前正值美國、墨西哥和加拿大政府尋求各國國會通過「美墨加貿易協議」(USMCA)之際，美墨加去年談妥USMCA，用以取代「北美自由貿易協定」(NAFTA)。

川普30日將USMCA草案後送交國會後，立刻威脅徵稅；白宮提交草案的用意是希望國會加速通過此案；但根據紐約時報報導，由於川普和民主黨間的爭鬥不休，眾院議長已延後審議USMCA案。

USMCA旨在打破貿易關稅壁壘，卻成為川普要脅墨西哥的工具；尚不清楚川普能否利用USMCA，大幅徵收關稅。

墨西哥匿名官員透露，墨西哥總統羅培茲(Andrs Manuel Lopez Obrador)已準備將USMCA交付國會批准，但拒絕透露是否加入白宮要求的打擊無證移民條件。

「如果移民危機透過墨西哥當局採行的有效策略解除，並有我方評斷則可解除關稅。」川普說，墨西哥企業可以將工廠遷到美國，這樣就能避免被課重稅。

川普30日一早告訴白宮記者，準備發表「與邊境和無證移民大量湧入相關」的聲明，但未說明細節。

匿名官員表示，川普原定31日宣布向墨西哥貨品加徵關稅，但部分白宮幕僚力阻總統這麼做，擔心影響金融市場，甚至危及USMCA；另一名白宮資深官員說，川普政府此舉將迫使墨西哥政府正視遏止無證移民問題。

批評者表示，墨西哥已允許美國遣返數以千計尋求庇護者到墨西哥，等待美方的移民聽證，且墨西哥官員致力逮捕並遣返部分試圖越過美墨邊境的中美洲非法移民；聯合國(UN)國際移民組織(IOM)統計，2018年1月到8月間，墨西哥遣返的中美洲無證移民人數，比美國還要多。

川普利用關稅施壓墨西哥，要墨國協助看緊美墨邊界。美聯社 分享 facebook