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孟晚舟被押後 首位訪中加拿大省長：希望擴大對中國合作

2019-05-31 12:44世界日報 記者許依晨／北京31日電

加拿大新斯科舍省省長斯蒂芬·麥克納爾（Stephen McNeil）29日與中國駐加大使盧沙野會面，他稱希望擴大對中國合作。麥克納爾5月中剛訪問過中國，也是去年12月孟晚舟被加拿大拘捕後首位對中國進行訪問的加拿大省長。

加拿大環球郵報報導，麥克納爾在哈利法克斯接待了盧沙野。麥克納爾提到，他本月中旬曾率商貿代表團對中國進行五天訪問。這是他自2013年上任以來第7次到訪中國，也使他成為自去年12月孟晚舟在溫哥華機場被拘押後首位訪華的加拿大官員。

他當時曾說，目前兩國關係「確實處於一個困難時期」，但拒交流無助於消除緊張。在這次會面上，他表示，願為改善兩國關係盡力，希望擴大對華合作，未來再次訪問中國。

盧沙野表示，新斯科舍省在對華合作方面走在了加拿大其他各省的前列。中加兩國有著傳統友誼，兩國關係目前的狀況是暫時的，中國駐加使館一如既往地積極支持新斯科舍省對華合作。

2018年，新斯科舍省對中國貿易額到達11.87億加元(約60.9億人民幣，8.79億美元)，同比增長22.4%，其中水產品對華出口為5.24億加元，同比增加36%。中國是該省水產品的第二大出口市場。此外，目前大約有5000名中國留學生在新斯科舍省學習，是該省最大的國際學生群體。

加拿大新斯科舍省長斯蒂芬·麥克納爾（Stephen McNeil）29日與中國駐...
加拿大新斯科舍省長斯蒂芬·麥克納爾（Stephen McNeil）29日與中國駐加大使盧沙野會面。圖／世界日報提供
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