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嗆「勿謂言之不預」登美媒頭條 人民日報再嗆這一句

2019-05-31 12:41世界日報 北京31日電

中美貿易戰陷入僵局，中國官媒人民日報29日刊發署名五月荷的文章稱，美國生產的許多產品，都高度依賴中國稀土資源；當前美方完全高估了自己操縱全球供應鏈的能力，奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，並用了古語：「勿謂言之不預！」這句話立刻被彭博社、CNBC及CNN等美媒引用並翻譯為「別說我沒警告過你」，外媒解讀為這是中國罕見對美國釋放「主動進攻」反制的警告信號，也是中國對美國下的「最後通牒」。

「勿謂言之不預」這句話，29日出現在美媒彭博社的頭條新聞裡，彭博社還翻譯了這句話，英文是「don't say I didn't warn you（別說我沒警告過你）」，並指這話中國不輕易使用、且意味深長，少數使用的幾次，一次是1962年印度軍隊侵犯邊境，另一次在1978年越南軍隊侵犯邊境時。

香港01解讀，「勿謂言之不預」在中國外交黑話中屬於性質比較嚴重的措辭，如今中國將這句話用到了中美貿易戰中，接下來很可能會看到中國一連串的對美措施。報導認為，這是北京釋放對美主動進攻信號；從北京近來的諸多表態來看，一場對美大反擊正在醞釀。

人民日報這篇名為「美方不要低估中方反制能力」的評論稱，隨著美國一些政客不停發出極限施壓的叫囂，人們愈加關心中國會拿出哪些「王牌」作為回應，國外不少媒體的目光投向稀土，有分析認為「中國對稀土市場的主導地位，已賦予北京還擊之道」。

「勿謂言之不預」這句話29日也出現在其他外媒的頭條。

美國媒體CNBC2的網站29日頭條出現「Don't say we didn't warn you」的英譯。文章表示，人民日報的文章是在談論「稀土是否會成為中國反制美方無端打壓的反制武器」，這讓外界對中國使用稀土作為反制武器的猜測更甚。CNBC報導認為，這是中方的「警告」。

除了CNBC，CNN也報導了這句話，另路透社29日報導也稱，「勿謂言之不預」這句話，通常只被中國官方媒體用於就重大分歧向競爭對手發出警告時。

另繼「勿謂言之不預」評論後，人民日報30日再刊出名為「鐘聲」的評論，文中批美國一些政客被「美國優先」遮住了雙眼，肆意揮舞關稅大棒，如此蠻橫無理、任性胡來、一意孤行的行徑必將失敗，奉勸美國迷途知返，「莫要一條道走到黑，不撞南牆不回頭。」

人民日報以「勿謂言之不預」，再嗆美國政治人物。圖／世界日報提供
人民日報以「勿謂言之不預」，再嗆美國政治人物。圖／世界日報提供
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