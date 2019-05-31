華為禁令蔓延學術界IEEE封殺令 北大、清華反制

2019-05-31 12:38 世界日報 記者 世界日報 記者 林庭瑤 ／北京31日電



美國對華為的封殺蔓延至學術界。國際電機電子工程師協會（IEEE）日前發電郵要求，禁止華為員工作為旗下期刊雜誌的編輯和審稿人。對此，中國學界紛表不滿，北京大學和北京清華大學各有學者宣布退出IEEE抗議。中國計算機學會昨也宣布，暫時終止與IEEE旗下通信學會合作。

繼美國谷歌、英特爾、高通等企業後，與華為的割席潮蔓延到學術界。總部位在紐約的國際電機電子工程師協會日前通知，禁止與華為有關的人員擔任協會期刊的編輯及審稿人。若有華為相關人員已擔任這些職務，則須找他人替代。

環球網報導，北京大學和清華大學各有學者宣布退出IEEE抗議。清華大學計算機科學與技術系副教授劉奕群宣布，將辭去其在IEEE的相關學術職務，同時會向學生要求，不要投稿任何IEEE組織的會議和期刊。

北京大學信息科學技術學院教授張海霞亦發出公開信表態，宣布退出她所在的兩個IEEE期刊的編委會，又直指IEEE下令禁止華為專家參與期刊審稿，遠遠超出一個學術人可以接受的底線。

張海霞表示，自己加入IEEE已有20年以上，IEEE對一家企業（華為）故意列出某些「黑名單」，是對評委的一種嚴重的侮辱，是對全世界的科學家的侮辱，完全背離作為學術人的原則，是不可以忍的，全世界的科學家都不能忍。

IEEE發表聲明指，美國政府限制華為公司及其員工無法參與IEEE一些通常不向公眾開放的活動，包括一部分的出版物的同行評議和編輯過程。但華為及其員工仍可繼續成為IEEE的成員。

《小檔案》IEEE

國際電機電子工程師協會（IEEE）是非營利性跨國學術組織，由工程師、科學家和學生組成，會員人數超過40萬人，遍布160多國。全球電子和電機及計算機科學領域文獻，30%來自該協會。IEEE制定超過900個現行工業制定標準，華為一直是該研究機構核心成員。由於IEEE註冊地是紐約，須遵守美國對華為禁令。