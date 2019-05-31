中國傳停購美國黃豆

美中貿易戰迄未出現降溫跡象，最新緊張來自全球最大黃豆進口國中國據傳已暫停採購美國黃豆，中國則積極擴大黃豆種植面積，使市場認為貿易戰將成為「長期抗戰」，甚至可能演變為「延續一生」的新冷戰。投資大咖也紛紛調整投資組合，因應貿易戰的新常態。

彭博資訊報導，中國國營企業買家都還沒收到繼續進行所謂「善意採購」的進一步指示且預料在美中尚未達成協議的情況下，將不會有這類指示。但中國並不打算取消先前採購的美國黃豆。

北京經濟日報也報導，中國似乎正積極因應貿易戰可能走向長期化，今年中國黃豆種植面積增加1,000萬畝，並力爭2022年大豆面積達到1.5億畝。

面對美中貿易緊張仍未降溫，全球最大避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐認為，美中衝突不限於貿易戰，若雙方對彼此加強出口管制，將使緊張情勢急遽升溫，而歷史經驗顯示，兩國的衝突很容易失控，美中都對彼此極限施壓，「目前充滿風險」。摩根士丹利執行長高曼則認為，美中貿易戰不會全面開打，「美中顯然須回到談判桌、想出解決方案」。

隨著全球兩大國（G2）在貿易與科技等各領域都出現衝突，曾在國際貨幣基金（IMF）等機構擔任經濟學家的任永力指出，美中將長久對峙，可能持續「我們一整個職涯」。投資界大老也正在調整投資組合，例如「新興市場教父」墨比爾斯正在避開中國出口類股、買進較偏重內需的企業，並認為印度、越南及孟加拉可望成為潛在受惠者。美國紐約聯邦準備銀行的報告則顯示，美國5月對2,000億美元中國進口品調高加徵的關稅後，真正的贏家包括台灣、南韓和東南亞等經濟體，因為這些經濟體對美出口都大幅成長。

一些避險基金經理人也正把中國債券，替換為已開發市場的高評級公司債。RBC資本市場公司則指出，最易受貿易戰衝擊的業者將視非消費者必需品、工業及原物料類股。

美國總統川普和中國國家主席習近平預定在6月的G20高峰會碰面，儘管兩人屆時可能希望談成解決方案，但墨比爾斯說，在可預見的未來裡，美中仍將在許多領域發生衝突。